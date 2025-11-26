Рейтинг@Mail.ru
Опасения Бельгии по использованию активов России законны, признала Каллас
16:54 26.11.2025
Опасения Бельгии по использованию активов России законны, признала Каллас
Опасения Бельгии по использованию активов России законны, признала Каллас - РИА Новости, 26.11.2025
Опасения Бельгии по использованию активов России законны, признала Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам видеовстречи глав МИД стран ЕС по Украине впервые признала, что опасения Бельгии по поводу использования активов РФ... РИА Новости, 26.11.2025
Опасения Бельгии по использованию активов России законны, признала Каллас

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам видеовстречи глав МИД стран ЕС по Украине впервые признала, что опасения Бельгии по поводу использования активов РФ для Киева вполне законны.
Ранее в среду сайт Euractiv со ссылкой на источник сообщил, что Кая Каллас 25 ноября на закрытой встрече с депутатами Европейской народной партии в Страсбурге не понимала обеспокоенности Бельгии, задавая вопрос: "В какой суд Россия вообще собиралась бы обратиться? Какой судья вынес бы решение в пользу России в этом деле?".
"Бельгия представляет свои интересы и высказывает вполне законные опасения. Обсуждения были очень тщательными, и все внимательно слушали позицию Бельгии и пытались учитывать риски. Если риски есть, нужно понимать, как их разделить. И страны подтвердили, что в случае необходимости они будут солидарны с Бельгией", - сказала она.
Глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен 25 ноября заявил, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда в евро из доходов от замороженных активов России.
