Опасения Бельгии по использованию активов России законны, признала Каллас

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам видеовстречи глав МИД стран ЕС по Украине впервые признала, что опасения Бельгии по поводу использования активов РФ для Киева вполне законны.
Ранее в среду сайт Euractiv со ссылкой на источник сообщил, что Кая Каллас 25 ноября на закрытой встрече с депутатами Европейской народной партии в Страсбурге не понимала обеспокоенности Бельгии, задавая вопрос: "В какой суд Россия вообще собиралась бы обратиться? Какой судья вынес бы решение в пользу России в этом деле?".
"Бельгия представляет свои интересы и высказывает вполне законные опасения. Обсуждения были очень тщательными, и все внимательно слушали позицию Бельгии и пытались учитывать риски. Если риски есть, нужно понимать, как их разделить. И страны подтвердили, что в случае необходимости они будут солидарны с Бельгией", - сказала она.
Глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен 25 ноября заявил, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда в евро из доходов от замороженных активов России.