Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 26.11.2025 (обновлено: 21:49 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/kallas-2057693272.html
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России - РИА Новости, 26.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко высказалась о позиции Бельгии по использованию блокированных российских активов, чем вызвала раздражение европейских... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:24:00+03:00
2025-11-26T21:49:00+03:00
в мире
россия
бельгия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_42:35:2275:1291_1920x0_80_0_0_de3d93b2a872bbaecc16e991a96f83a7.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057602862.html
https://ria.ru/20251126/ryutte-2057616056.html
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50d5a7933bc5c834e18ed49a9ab75539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Евросоюз
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России

Euractiv: Каллас вызвала раздражение в ЕС заявлением об активах России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко высказалась о позиции Бельгии по использованию блокированных российских активов, чем вызвала раздражение европейских политиков, пишет Euractiv.

В статье отмечается, что она в Страсбурге решительно выступила в защиту предложения о кредитовании Украины под замороженные российские средства, чему противится Брюссель.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа
Вчера, 10:05
"Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?" — рассказал один из источников портала.
Другой участник встречи отметил, что Каллас говорила о Бельгии в снисходительном тоне.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 10:44
 
В миреРоссияБельгияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала