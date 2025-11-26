Рейтинг@Mail.ru
Шведские и испанские истребители провели полеты над Балтийским морем
16:32 26.11.2025
Шведские и испанские истребители провели полеты над Балтийским морем
Шведские истребители JAS 39 Gripen и испанские Eurofighter провели тренировочные полеты над Балтийским морем, сообщили в среду военно-воздушные силы Швеции. РИА Новости, 26.11.2025
© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Шведские истребители JAS 39 Gripen и испанские Eurofighter провели тренировочные полеты над Балтийским морем, сообщили в среду военно-воздушные силы Швеции.
"Четыре шведских истребителя JAS 39 Gripen из авиакрыла Блекинге присоединились к четырем испанским истребителям Eurofighter для учебно-тренировочной миссии над Балтийским морем", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Джузеппе Каво Драгоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В НАТО заявили, что не смогут заменить США в поддержке Украины
В миреРоссияШвецияБалтийское мореВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОEurofighter Typhoon
 
 
