Шведские и испанские истребители провели полеты над Балтийским морем

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Шведские истребители JAS 39 Gripen и испанские Eurofighter провели тренировочные полеты над Балтийским морем, сообщили в среду военно-воздушные силы Швеции.
"Четыре шведских истребителя JAS 39 Gripen из авиакрыла Блекинге присоединились к четырем испанским истребителям Eurofighter для учебно-тренировочной миссии над Балтийским морем", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.