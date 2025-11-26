https://ria.ru/20251126/irkutsk-2057786786.html
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 26.11.2025
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО
Трал для перевозки тяжелых машин, в том числе танков, передали из Иркутска в зону СВО, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 26.11.2025
ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Трал для перевозки тяжелых машин, в том числе танков, передали из Иркутска в зону СВО, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Специализированное транспортное средство для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов – 17-тонный трал – передали сотрудники одного из предприятий Иркутской области в МУП "Иркутскавтотранс" для отправки в зону специальной военной операции. Он будет перевозить танки, экскаваторы и другие тяжелые машины", - говорится в сообщении.
Передача транспорта организована через муниципальные транспортные предприятия города, где уже налажен механизм подготовки и отправки гуманитарных грузов, аппаратуры и автомобилей. В течение недели трал привезут в Ростов-на-Дону, откуда он будет передан военным. Для доставки наняли специализированную компанию.
Такая помощь оказывается бойцам СВО на регулярной основе. На днях иркутяне передали два автобуса ПАЗ в Улан-Удэ, откуда их доставят на самолете в зону боевых действий. Два месяца назад был отправлен микроавтобус, который уже выполняет задачи. Вся техника перед отгрузкой проходит полное техническое обслуживание, при необходимости – ремонт и покраску.