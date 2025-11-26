Рейтинг@Mail.ru
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:27 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/irkutsk-2057786786.html
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 26.11.2025
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО
Трал для перевозки тяжелых машин, в том числе танков, передали из Иркутска в зону СВО, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:27:00+03:00
2025-11-26T17:27:00+03:00
надежные люди
иркутск
иркутская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057785688_0:172:726:580_1920x0_80_0_0_83c4724f6cd6f5e0af8ca049166bec50.jpg
https://ria.ru/20251126/svo-2057683597.html
иркутск
иркутская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057785688_0:56:726:600_1920x0_80_0_0_dde8d26f2d53178b7a0f0809052042f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутск, иркутская область, ростов-на-дону
Надежные люди, Иркутск, Иркутская область, Ростов-на-Дону
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО

Из Иркутска в зону СВО отправили 17-тонный трал для перевозки танков

© Фото : пресс-служба администрации ИркутскаТрал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации Иркутска
Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Трал для перевозки тяжелых машин, в том числе танков, передали из Иркутска в зону СВО, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Специализированное транспортное средство для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов – 17-тонный трал – передали сотрудники одного из предприятий Иркутской области в МУП "Иркутскавтотранс" для отправки в зону специальной военной операции. Он будет перевозить танки, экскаваторы и другие тяжелые машины", - говорится в сообщении.
Передача транспорта организована через муниципальные транспортные предприятия города, где уже налажен механизм подготовки и отправки гуманитарных грузов, аппаратуры и автомобилей. В течение недели трал привезут в Ростов-на-Дону, откуда он будет передан военным. Для доставки наняли специализированную компанию.
Такая помощь оказывается бойцам СВО на регулярной основе. На днях иркутяне передали два автобуса ПАЗ в Улан-Удэ, откуда их доставят на самолете в зону боевых действий. Два месяца назад был отправлен микроавтобус, который уже выполняет задачи. Вся техника перед отгрузкой проходит полное техническое обслуживание, при необходимости – ремонт и покраску.
Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО
Вчера, 12:57
 
Надежные людиИркутскИркутская областьРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала