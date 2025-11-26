Трал для перевозки тяжелой техники отправили из Иркутска в зону СВО

ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Трал для перевозки тяжелых машин, в том числе танков, передали из Иркутска в зону СВО, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Специализированное транспортное средство для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов – 17-тонный трал – передали сотрудники одного из предприятий Иркутской области в МУП "Иркутскавтотранс" для отправки в зону специальной военной операции. Он будет перевозить танки, экскаваторы и другие тяжелые машины", - говорится в сообщении.

Передача транспорта организована через муниципальные транспортные предприятия города, где уже налажен механизм подготовки и отправки гуманитарных грузов, аппаратуры и автомобилей. В течение недели трал привезут в Ростов-на-Дону, откуда он будет передан военным. Для доставки наняли специализированную компанию.