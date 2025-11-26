Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 26.11.2025 (обновлено: 09:16 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/internet-2057578839.html
Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну
Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну - РИА Новости, 26.11.2025
Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну
Операторы связи начали информировать россиян в СМС, как легко восстановить доступ к интернету по приезде из-за рубежа: в первую очередь нужно отключить VPN и... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T06:21:00+03:00
2025-11-26T09:16:00+03:00
общество
россия
мтс
мегафон
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_567ec3ded151e9f0e42e4bf30b362e6a.jpg
https://ria.ru/20251123/svyaz-2056936054.html
https://ria.ru/20251121/mintsifra-2056645113.html
https://ria.ru/20251114/kreml-2054971570.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c015246ee23a297d6547195bd7a5d1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мтс, мегафон, билайн
Общество, Россия, МТС, Мегафон, Билайн
Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну

Мобильные операторы стали информировать россиян в СМС, как восстановить интернет

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Операторы связи начали информировать россиян в СМС, как легко восстановить доступ к интернету по приезде из-за рубежа: в первую очередь нужно отключить VPN и Wi-Fi и перейти по указанной ссылке, передает корреспондент РИА Новости.
В ноябре Минцифры сообщило, что российские операторы связи начали тестировать 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов. Это делается для борьбы с БПЛА — пока гражданин не подтвердит, что он человек, доступа к мобильному интернету и СМС не будет.
Вышка 5G - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Операторы связи предупредили россиян об ограничениях мобильного интернета
23 ноября, 15:26
Так, МТС, "Мегафон" и "Билайн" направляют своим абонентам ссылку на восстановление доступа в СМС, которая ведет на сайт оператора. При этом каждый оператор связи имеет свой тест для подтверждения, что сим-карта используется человеком.
К примеру, МТС просит абонента собрать пазл на экране, перемещая бегунок. Уточняется, что без прохождения проверки ограничения будут сняты автоматически только через 24 часа. Тогда как "Мегафон", помимо сбора пазла, также запрашивает код из СМС. В свою очередь у "Билайна" абоненту нужно только обновить страницу на сайте оператора — после этого верификация будет завершена. Однако до "проверки" рекомендуется удостовериться, что Wi-Fi выключен, выбрана сеть нужного оператора связи и сим-карта не находится в сети другого оператора.
Все операторы предупреждают своих абонентов, что мобильный интернет и СМС вернутся в течение пяти минут после успешной проверки — сообщение об этом придет от оператора.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Жалоб на период охлаждения сим-карт почти нет, собщили в Минцифры
21 ноября, 16:41
Ранее операторы связи начали предупреждать своих абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета, однако уточнялось, что сервисы из "белого списка" будут работать. В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты РИА Новости, "Комсомольской правды", РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
14 ноября, 13:13
 
ОбществоРоссияМТСМегафонБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала