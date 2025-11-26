Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Операторы связи начали информировать россиян в СМС, как легко восстановить доступ к интернету по приезде из-за рубежа: в первую очередь нужно отключить VPN и Wi-Fi и перейти по указанной ссылке, передает корреспондент РИА Новости.

В ноябре Минцифры сообщило, что российские операторы связи начали тестировать 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов. Это делается для борьбы с БПЛА — пока гражданин не подтвердит, что он человек, доступа к мобильному интернету и СМС не будет.

Так, МТС , " Мегафон " и " Билайн " направляют своим абонентам ссылку на восстановление доступа в СМС, которая ведет на сайт оператора. При этом каждый оператор связи имеет свой тест для подтверждения, что сим-карта используется человеком.

К примеру, МТС просит абонента собрать пазл на экране, перемещая бегунок. Уточняется, что без прохождения проверки ограничения будут сняты автоматически только через 24 часа. Тогда как "Мегафон", помимо сбора пазла, также запрашивает код из СМС. В свою очередь у "Билайна" абоненту нужно только обновить страницу на сайте оператора — после этого верификация будет завершена. Однако до "проверки" рекомендуется удостовериться, что Wi-Fi выключен, выбрана сеть нужного оператора связи и сим-карта не находится в сети другого оператора.

Все операторы предупреждают своих абонентов, что мобильный интернет и СМС вернутся в течение пяти минут после успешной проверки — сообщение об этом придет от оператора.

Ранее операторы связи начали предупреждать своих абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета, однако уточнялось, что сервисы из "белого списка" будут работать. В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.