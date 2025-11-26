Рейтинг@Mail.ru
21:47 26.11.2025
В Индонезии заявили, что хотят получать больше информации из российских СМИ
В Индонезии заявили, что хотят получать больше информации из российских СМИ

Мукоддас: Индонезия хочет получать больше информации из российских СМИ

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 26 ноя - РИА Новости. Индонезия хотела бы получать больше информации о России из российских источников, в том числе из СМИ, рассказал РИА Новости шеф-редактор индонезийского портала Senayan Post Мушаб Мукоддас.
"Несмотря на то, что в Индонезии очень хорошее отношение к России, все еще заметен перевес в пользу западных источников в нашем информационном поле. Мы бы хотели видеть больше новостей из России, которые рассказывают сами российские СМИ", - сказал Мушаб Мукоддас.
По его словам, индонезийской аудитории было бы интересно узнать о российской политике и экономике, а также о культуре и популярных в интернете темах.
