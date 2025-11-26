В МИД Индии рассказали о подготовке саммита с Россией в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноя – РИА Новости. Индия и Россия продолжают работу по подготовке двустороннего саммита в Дели, даты саммита будут сообщены позднее, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Обе стороны работают над подготовкой ежегодного саммита, который должен состояться в Дели. Что касается дат, мы сообщим вам об этом через несколько дней. Обе стороны очень усердно работают над укреплением связей, и в этой связи несколько вопросов, которые являются частью итогового документа, обсуждаются и рассматриваются прямо сейчас", - заявил он в ходе брифинга.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
Посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости заявил, что к визиту президента России готовится пакет амбициозных решений, подготавливаемые документы охватывают области военно-технического сотрудничества, мирного атома, науки, а также новые перспективные сферы.
Посол России в Индии рассказал о подготовке к визиту Путина
20 ноября, 06:07