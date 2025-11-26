Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

© AP Photo / Darcicio Barbosa Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

В Гвинее-Бисау создали военное командование для управления страной

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Гвинеи-Бисау после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки, сообщает государственный телевещатель TGB.

В среду агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавило радио RFI, заявление в штабе вооруженных сил зачитал экс-глава военной канцелярии президентского дворца, генерал Денис Нканья.

"В связи с событиями этой среды генштаб ВС Гвинеи-Бисау принял решение создать военное командование, которое отныне возьмет на себя управление страной, приостановив действие конституции и текущий избирательный процесс до тех пор, пока не будут созданы благоприятные условия для возвращения к нормальной жизни", - говорится в публикации телевещателя в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов запланировано на четверг.