В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов

Ранее военные обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Заявление в штабе вооруженных сил зачитал генерал Денис Нканья, глава военной канцелярии президентского дворца.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.