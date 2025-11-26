Рейтинг@Mail.ru
В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов
20:34 26.11.2025
В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов
В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов - РИА Новости, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов
Оппозиционер Фернанду Диаш, участвовавший в выборах президента Гвинеи-Бисау, арестован военными, захватившими власть в западноафриканской стране, сообщает... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
гвинея-бисау
гвинея
умаро сиссоко эмбало
гвинея-бисау
гвинея
в мире, гвинея-бисау, гвинея, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Гвинея, Умаро Сиссоко Эмбало
В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов

В Гвинее-Бисау арестовали оппозиционера, объявившего себя победителем выборов

© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Оппозиционер Фернанду Диаш, участвовавший в выборах президента Гвинеи-Бисау, арестован военными, захватившими власть в западноафриканской стране, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на источники.
Ранее военные обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Заявление в штабе вооруженных сил зачитал генерал Денис Нканья, глава военной канцелярии президентского дворца.
Бисау - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Посольство России в Бисау: люди в форме заняли здание ЦИК
Вчера, 18:41
По словам источника, Фернанду Диаш были арестован вооруженными людьми и доставлен на авиабазу. Кроме него был арестован Домингуш Симойнш Перейра – лидер Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде.
Ранее в среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил изданию Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Бисау - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Посольство России в Бисау привели в состояние повышенной готовности
Вчера, 18:57
 
В миреГвинея-БисауГвинеяУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
