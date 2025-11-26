В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Оппозиционер Фернанду Диаш, участвовавший в выборах президента Гвинеи-Бисау, арестован военными, захватившими власть в западноафриканской стране, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на источники.
Ранее военные обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Заявление в штабе вооруженных сил зачитал генерал Денис Нканья, глава военной канцелярии президентского дворца.
По словам источника, Фернанду Диаш были арестован вооруженными людьми и доставлен на авиабазу. Кроме него был арестован Домингуш Симойнш Перейра – лидер Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде.
Ранее в среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил изданию Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.