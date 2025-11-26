https://ria.ru/20251126/gvineya-2057823600.html
Посольство России в Гвинее-Бисау привели в режим повышенной готовности
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057813384.html
гвинея-бисау
россия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посольство России в Гвинее-Бисау приведено в состояние повышенной готовности и будет действовать, исходя из изменения ситуации, рассказали РИА Новости в дипмиссии на фоне напряжённой ситуации в стране.
"Мы приведены в состояние повышенной готовности. Будем реагировать на обострение обстановки", - сказали агентству в посольстве.
Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома.
В Гвинее-Бисау
23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Как утверждает издание Jeune Afrique, Умару Сиссоко Эмбало
сообщил ему, что арестован в среду в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. агентство Франс Пресс утверждает, что военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной.