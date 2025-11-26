Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Гвинее-Бисау привели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 26.11.2025
19:16 26.11.2025 (обновлено: 19:24 26.11.2025)
Посольство России в Гвинее-Бисау привели в режим повышенной готовности
в мире, гвинея-бисау, россия, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Россия, Умаро Сиссоко Эмбало
© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посольство России в Гвинее-Бисау приведено в состояние повышенной готовности и будет действовать, исходя из изменения ситуации, рассказали РИА Новости в дипмиссии на фоне напряжённой ситуации в стране.
"Мы приведены в состояние повышенной готовности. Будем реагировать на обострение обстановки", - сказали агентству в посольстве.
Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Как утверждает издание Jeune Afrique, Умару Сиссоко Эмбало сообщил ему, что арестован в среду в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. агентство Франс Пресс утверждает, что военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной.
Посольство России в Бисау: люди в форме заняли здание ЦИК
Вчера, 18:41
 
В миреГвинея-БисауРоссияУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
