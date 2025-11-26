Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

© AP Photo / Darcicio Barbosa Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

Посольство России в Гвинее-Бисау привели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Посольство России в Гвинее-Бисау приведено в состояние повышенной готовности и будет действовать, исходя из изменения ситуации, рассказали РИА Новости в дипмиссии на фоне напряжённой ситуации в стране.

"Мы приведены в состояние повышенной готовности. Будем реагировать на обострение обстановки", - сказали агентству в посольстве.

Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома.

Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.