https://ria.ru/20251126/gvineya-2057813384.html
Посольство России в Бисау: люди в форме заняли здание ЦИК
Посольство России в Бисау: люди в форме заняли здание ЦИК - РИА Новости, 26.11.2025
Посольство России в Бисау: люди в форме заняли здание ЦИК
Вооруженные люди в форме, по имеющимся данным, захватили здание центризбиркома Гвинеи-Бисау, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:41:00+03:00
2025-11-26T18:41:00+03:00
2025-11-26T19:26:00+03:00
в мире
россия
гвинея-бисау
бисау
умаро сиссоко эмбало
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057816868_0:124:2382:1464_1920x0_80_0_0_d73590d8856e7cb07c70c18c1cf90d6f.jpg
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057808665.html
россия
гвинея-бисау
бисау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057816868_133:0:2250:1588_1920x0_80_0_0_5816167a8d82710d423c7f3863467e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гвинея-бисау, бисау, умаро сиссоко эмбало
В мире, Россия, Гвинея-Бисау, Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
Посольство России в Бисау: люди в форме заняли здание ЦИК
Посольство РФ в Гвинее-Бисау: вооруженные люди в форме заняли здание ЦИК