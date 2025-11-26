https://ria.ru/20251126/gvineya-2057813104.html
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента - РИА Новости, 26.11.2025
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
Противоречивые сведения поступают насчёт положения президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на фоне напряжённой обстановки в столице, ясности на этот счёт... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:37:00+03:00
2025-11-26T18:37:00+03:00
2025-11-26T20:00:00+03:00
гвинея-бисау
в мире
россия
умаро сиссоко эмбало
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057804955_0:98:3152:1871_1920x0_80_0_0_8ccf83c3033d03c8f15202c3d554e3ed.jpg
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057806969.html
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057808198.html
гвинея-бисау
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057804955_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a67d927085276a02c137226f59e9bbae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвинея-бисау, в мире, россия, умаро сиссоко эмбало
Гвинея-Бисау, В мире, Россия, Умаро Сиссоко Эмбало
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
Посольство РФ в Гвинее-Бисау: в сведениях о положении президента нет ясности
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Противоречивые сведения поступают насчёт положения президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на фоне напряжённой обстановки в столице, ясности на этот счёт нет, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в стране.
Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома. Само посольство приведено в состояние повышенной готовности. В дипмиссии добавили, что информации о пострадавших россиянах не было.
"По поводу президента поступают противоречивые сведения из разных источников. Пока ясности нет", - сказали агентству в посольстве.
В Гвинее-Бисау
23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Как утверждает издание Jeune Afrique, Умару Сиссоку Эмбало сообщил ему, что арестован в среду в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. Согласно агентству Франс Пресс, военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной.