Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 26.11.2025 (обновлено: 20:00 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057813104.html
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента - РИА Новости, 26.11.2025
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
Противоречивые сведения поступают насчёт положения президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на фоне напряжённой обстановки в столице, ясности на этот счёт... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:37:00+03:00
2025-11-26T20:00:00+03:00
гвинея-бисау
в мире
россия
умаро сиссоко эмбало
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057804955_0:98:3152:1871_1920x0_80_0_0_8ccf83c3033d03c8f15202c3d554e3ed.jpg
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057806969.html
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057808198.html
гвинея-бисау
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057804955_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a67d927085276a02c137226f59e9bbae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гвинея-бисау, в мире, россия, умаро сиссоко эмбало
Гвинея-Бисау, В мире, Россия, Умаро Сиссоко Эмбало
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента

Посольство РФ в Гвинее-Бисау: в сведениях о положении президента нет ясности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУмаро Сиссоко Эмбало, президент Гвинеи-Бисау
Умаро Сиссоко Эмбало, президент Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Умаро Сиссоко Эмбало, президент Гвинеи-Бисау. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Противоречивые сведения поступают насчёт положения президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на фоне напряжённой обстановки в столице, ясности на этот счёт нет, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в стране.
Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома. Само посольство приведено в состояние повышенной готовности. В дипмиссии добавили, что информации о пострадавших россиянах не было.
"По поводу президента поступают противоречивые сведения из разных источников. Пока ясности нет", - сказали агентству в посольстве.
Люди на улице Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
Вчера, 18:17
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Как утверждает издание Jeune Afrique, Умару Сиссоку Эмбало сообщил ему, что арестован в среду в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. Согласно агентству Франс Пресс, военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной.
Бисау - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Посольство России в Гвинее-Бисау заявило о захвате здания ЦИК
Вчера, 18:23
 
Гвинея-БисауВ миреРоссияУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала