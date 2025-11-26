Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Противоречивые сведения поступают насчёт положения президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на фоне напряжённой обстановки в столице, ясности на этот счёт нет, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в стране.

Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома. Само посольство приведено в состояние повышенной готовности. В дипмиссии добавили, что информации о пострадавших россиянах не было.

"По поводу президента поступают противоречивые сведения из разных источников. Пока ясности нет", - сказали агентству в посольстве.

Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.