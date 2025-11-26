Рейтинг@Mail.ru
18:17 26.11.2025 (обновлено: 18:57 26.11.2025)
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
Военные, совершившие государственный переворот в Гвинее-Бисау, объявили о закрытии всех границ, передает агентство Франс Пресс.
в мире, гвинея-бисау, бисау
В мире, Гвинея-Бисау, Бисау
В Гвинее-Бисау закрыли все границы

В Гвинее-Бисау совершившие госпереворот военные закрыли все границы

© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице Бисау. 26 ноября 2025
Люди на улице Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Люди на улице Бисау. 26 ноября 2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военные, совершившие государственный переворот в Гвинее-Бисау, объявили о закрытии всех границ, передает агентство Франс Пресс.
Заявление было зачитано в штабе армии в столице западноафриканского государства городе Бисау,
Военные объявили, что берут на себя "полный контроль над страной", "приостанавливают избирательный процесс" и закрывают границы.
