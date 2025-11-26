https://ria.ru/20251126/gvineya-2057806969.html
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
В Гвинее-Бисау закрыли все границы - РИА Новости, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
Военные, совершившие государственный переворот в Гвинее-Бисау, объявили о закрытии всех границ, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:17:00+03:00
2025-11-26T18:17:00+03:00
2025-11-26T18:57:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
бисау
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057816868_0:124:2382:1464_1920x0_80_0_0_d73590d8856e7cb07c70c18c1cf90d6f.jpg
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057764843.html
гвинея-бисау
бисау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057816868_133:0:2250:1588_1920x0_80_0_0_5816167a8d82710d423c7f3863467e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гвинея-бисау, бисау
В мире, Гвинея-Бисау, Бисау
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
В Гвинее-Бисау совершившие госпереворот военные закрыли все границы