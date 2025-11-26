Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Ред-флаг", "сигма" и "проявленность" стали претендентами на слово 2025 года по версии портала "Ред-флаг", "сигма" и "проявленность" стали претендентами на слово 2025 года по версии портала Грамота.ру , всего в шорт-лист вошли 12 слов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

"Лимб, проявленность, зумер, ред-флаг и междометие "пупупу" — среди претендентов на "Слово года" по версии Грамоты. Всего в шорт-лист Грамоты вошли 12 слов. Остальные кандидаты: сигма, имба, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и подсветить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самая яркая тенденция этого года — повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Кроме того, видна экспансия слов, связанных с популярной психологией. Также появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.

В общей сложности лингвисты рассматривали более 500 слов. Специалисты в течение 2025 года наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет. Также смотрели на рост упоминаемости в социальных сетях и СМИ.

"Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным", - рассказала агентству главный редактора портала Ксения Киселева.