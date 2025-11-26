https://ria.ru/20251126/gramota-2057710299.html
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года - РИА Новости, 26.11.2025
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года
"Ред-флаг", "сигма" и "проявленность" стали претендентами на слово 2025 года по версии портала Грамота.ру, всего в шорт-лист вошли 12 слов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:24:00+03:00
2025-11-26T14:24:00+03:00
2025-11-26T14:53:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20241126/vibe-1985804786.html
https://ria.ru/20251106/dictionary-2053220114.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года
Грамота.ру назвала "ред-флаг" и "сигма" претендентами на слово года
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
"Ред-флаг", "сигма" и "проявленность" стали претендентами на слово 2025 года по версии портала Грамота.ру
, всего в шорт-лист вошли 12 слов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"Лимб, проявленность, зумер, ред-флаг и междометие "пупупу" — среди претендентов на "Слово года" по версии Грамоты. Всего в шорт-лист Грамоты вошли 12 слов. Остальные кандидаты: сигма, имба, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и подсветить", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самая яркая тенденция этого года — повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Кроме того, видна экспансия слов, связанных с популярной психологией. Также появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.
В общей сложности лингвисты рассматривали более 500 слов. Специалисты в течение 2025 года наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет. Также смотрели на рост упоминаемости в социальных сетях и СМИ.
"Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным", - рассказала агентству главный редактора портала Ксения Киселева.
На следующем этапе приглашенные эксперты-лингвисты выберут из шорт-листа слово 2025 года методом открытого рейтингового голосования.