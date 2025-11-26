Рейтинг@Mail.ru
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года
14:24 26.11.2025 (обновлено: 14:53 26.11.2025)
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года - РИА Новости, 26.11.2025
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года
"Ред-флаг", "сигма" и "проявленность" стали претендентами на слово 2025 года по версии портала Грамота.ру, всего в шорт-лист вошли 12 слов
2025-11-26T14:24:00+03:00
2025-11-26T14:53:00+03:00
общество
общество
Общество
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года

Грамота.ру назвала "ред-флаг" и "сигма" претендентами на слово года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Ред-флаг", "сигма" и "проявленность" стали претендентами на слово 2025 года по версии портала Грамота.ру, всего в шорт-лист вошли 12 слов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"Лимб, проявленность, зумер, ред-флаг и междометие "пупупу" — среди претендентов на "Слово года" по версии Грамоты. Всего в шорт-лист Грамоты вошли 12 слов. Остальные кандидаты: сигма, имба, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и подсветить", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самая яркая тенденция этого года — повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Кроме того, видна экспансия слов, связанных с популярной психологией. Также появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.
В общей сложности лингвисты рассматривали более 500 слов. Специалисты в течение 2025 года наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет. Также смотрели на рост упоминаемости в социальных сетях и СМИ.
"Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным", - рассказала агентству главный редактора портала Ксения Киселева.
На следующем этапе приглашенные эксперты-лингвисты выберут из шорт-листа слово 2025 года методом открытого рейтингового голосования.
Общество
 
 
Заголовок открываемого материала