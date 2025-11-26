Более девяти миллионов детей растут в многодетных семьях, сообщила Голикова

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более девяти миллионов детей в России воспитываются в многодетных семьях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что семья была, есть и остается главнейшей ценностью россиян. Основным подходом правительства в выстраивании системы поддержки семей с детьми, был принцип "плюс один ребенок в каждой семье" с нацеленностью на многодетность.