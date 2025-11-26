Рейтинг@Mail.ru
Более девяти миллионов детей растут в многодетных семьях, сообщила Голикова - РИА Новости, 26.11.2025
11:36 26.11.2025
Более девяти миллионов детей растут в многодетных семьях, сообщила Голикова
общество, россия, татьяна голикова, антон котяков
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков
© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более девяти миллионов детей в России воспитываются в многодетных семьях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня мы уже можем сказать, что сейчас уже более девяти миллионов детей у нас воспитываются в многодетных семьях", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что семья была, есть и остается главнейшей ценностью россиян. Основным подходом правительства в выстраивании системы поддержки семей с детьми, был принцип "плюс один ребенок в каждой семье" с нацеленностью на многодетность.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что количество многодетных семей в России с начала 2025 года выросло более чем на 8% и достигло 2,9 миллиона.
Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
23 октября, 14:43
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваАнтон Котяков
 
 
