Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что такая мера поддержки реализуется с 2021 года по всей России по единым правилам. Она дает гражданам возможность найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Человек, заключивший социальный контракт, получает не только финансовую помощь, но и поддержку в переобучении, восстановлении документов, прохождении стажировки.