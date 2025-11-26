Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом - РИА Новости, 26.11.2025
11:32 26.11.2025
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом - РИА Новости, 26.11.2025
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году,... РИА Новости, 26.11.2025
общество
россия
татьяна голикова
россия
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом

Голикова: соцконтрактом воспользовались 1,2 млн россиян с начала его действия

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Этой мерой поддержки (социальным контрактом - ред.) воспользовались 1,2 миллиона наших граждан. А за 2024 порядка 75,5% граждан увеличили свой доход по результатам его реализации", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что такая мера поддержки реализуется с 2021 года по всей России по единым правилам. Она дает гражданам возможность найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Человек, заключивший социальный контракт, получает не только финансовую помощь, но и поддержку в переобучении, восстановлении документов, прохождении стажировки.
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
