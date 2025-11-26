Московские газовики смогут обрабатывать нарушения при проверке оборудования

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Столичные газовики смогут автоматически фиксировать и обрабатывать нарушения при проверке оборудования, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Столичные газовики смогут автоматически фиксировать и обрабатывать нарушения при проверке оборудования. Новое программное обеспечение проанализирует информацию в реальном времени и определит степень опасности каждого нарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты АО "Мосгаз" ежегодно обслуживают внутридомовое газовое оборудование (ВДГО), заботясь о безопасности и бесперебойной подаче газа в 1,8 миллиона квартир. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как этот процесс выходит на новый уровень.

"Благодаря внедрению собственного мобильного программного обеспечения фиксация и обработка нарушений будет происходить автоматически. Теперь специалист при обслуживании дома или квартиры будет вносить все данные непосредственно в планшет: отмечать выявленные нарушения, делать фотографии, фиксировать подпись абонента о проведенном инструктаже - все это прямо на месте", - рассказала заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Татьяна Киселева, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что программа в реальном времени анализирует информацию и автоматически определяет степень опасности каждого нарушения. При выявлении серьезных несоответствий система подаст сигнал мастеру: на экране появится предупреждение с рекомендацией об отключении квартиры, стояка или всего дома от газоснабжения до устранения нарушений. Это позволит оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации и предотвращать инциденты.

"По словам Татьяны Киселевой, все результаты обслуживания будут моментально передаваться в единую базу данных, где автоматически сформируются акты, предписания, отчеты, полный пакет документов для управляющих компаний и другие необходимые материалы. Новый подход не только ускорит и упростит работу специалистов, но и значительно повысит уровень безопасности и прозрачности при обслуживании газового оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты управления аварийно-восстановительных работ и обходчики уже использовали в работе планшеты, на которых есть вся необходимая информация по объектам и маршрутам газопроводов - от данных по обслуживанию до технических характеристик и текущего статуса сетей. Теперь эти цифровые инструменты получили и специалисты, которые занимаются обслуживанием ВДГО.

"В комплексе городского хозяйства отметили, что ознакомиться с графиком проведения работ можно на официальном сайте АО "Мосгаз". Для удобства москвичей также создали телеграм-бота, который не только позволит узнать точную дату планового осмотра в квартире, но и сообщит о предстоящей проверке за неделю и за сутки до визита слесаря. Жители столицы также могут узнать дату осмотра благодаря голосовому помощнику "Алиса". Кроме того, за 20 дней до начала работ управляющая компания размещает на информационных досках и дверях подъездов уведомления о предстоящей проверке внутридомового газового оборудования", - уточняется в сообщении.