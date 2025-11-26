https://ria.ru/20251126/gazifikatsiya-2057814404.html
Глава Верхневолжья и топ-менеджер "Газпрома" обсудили газификацию региона
Глава Верхневолжья и топ-менеджер "Газпрома" обсудили газификацию региона
Глава Верхневолжья и топ-менеджер "Газпрома" обсудили газификацию региона
26.11.2025
тверь
Глава Верхневолжья и топ-менеджер "Газпрома" обсудили газификацию региона
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Задачи дальнейшей газификации Тверской области на 2026–2030 годы обсудили на встрече в среду врио губернатора региона Виталий Королев и зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, сообщает пресс-служба облправительства.
В совещании по вопросам взаимодействия региона с "Газпромом" также приняли участие представители структур компании и члены регионального правительства. Главной темой стало согласование проектов Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области на период 2026–2030 годов и плана-графика синхронизации выполнения программы на 2026 год. Также рассмотрены вопросы работы действующих газораспределительных станций, модернизации системы теплоснабжения Твери при участии "Газпрома".
"У нас намечены амбициозные задачи по полной газификации Тверской области в рамках программы, проект которой рассматриваем сегодня. Рассчитываем на конструктивное сотрудничество", – приводятся в сообщении слова Королева.
На совещании достигнуты принципиальные договоренности о сроках реализации проектов газификации негазифицированных муниципалитетов в предстоящие пять лет, отметили в пресс-службе.