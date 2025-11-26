Гарбузов: в Москве возведут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве создадут 14 новых предприятий, которые будут производить электронную технику и лекарственные препараты, благодаря этому в городе появится свыше 6 тысяч рабочих мест для местных жителей, рассказал министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Отмечается, что статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП) получают предприятия, которые вносят большой вклад в индустриальный прогресс Москвы и создание ее инфраструктуры.

"Столица последовательно развивает высокотехнологичные и биомедицинские МаИП, которые имеют стратегическое значение для экономики города. Совокупная площадь новых производственных комплексов превысит 215 тысяч квадратных метров, а число созданных рабочих мест составит почти шесть тысяч", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он отметил, что предприятия будут производить разные изделия – например, жизненно важные лекарственные препараты, медицинское и осветительное оборудование, а также электронные и оптические компоненты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева в свою очередь добавила, что для реализации МаИП в электронной и фармпромышленности подобрали более 32,3 гектара земли, которые расположены в восьми административных округах Москвы. При процедуре столица ориентируется на принцип сбалансированного развития территорий.

Таким образом, в электронной промышленности будет создано девять новых предприятий по выпуску оптического, осветительного и другого высокотехнологичного оборудования. Общая площадь превысит 171 тысячу квадратных метров. Запуск предприятий обеспечит трудоустройство свыше четырех тысяч человек. На данный момент пять объектов находятся в стадии активного строительства.

При этом первое предприятие уже начало функционировать. Так, в конце прошлого года в районе Нагатино-Садовники закончили возведение инженерного центра технопарка "Ньютон Плаза". Его собственником является группа компаний "Итэлма" – она выпускает электронные компоненты для разных видов транспорта и техники. Общая площадь здания превысила 16,4 тысячи квадратных метров, в работы вложили более 4,5 миллиарда рублей (в том числе 2,1 миллиарда рублей в рамках индивидуального проекта поддержки). Благодаря вводу центра в эксплуатацию появилось свыше 450 новых рабочих мест.

Кроме того, в столице строят пять МаИП по производству медизделий и фармацевтической продукции. Общая площадь объектов составит более 144 тысячи квадратных метров, общий объем инвестиций превысит 20,5 миллиарда рублей, а количество новых рабочих мест – более 1,9 тысячи.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о стратегии развития промышленности. Он отметил, что по программе МаИП в Москве уже создали десять современных производств, на которых появилось более 4 тысячи рабочих мест. Благодаря реализации МаИП в городе к 2030 году должно быть построено более 100 новых промышленных объектов общей площадью около 4 миллиона квадратных метров. Около 60 тысяч москвичей смогут найти работу на этих предприятиях.

Программа реализуется в столице с 2016 года. Инвестпроекты помогают в развитии московской экономики и являются одним из его инструментов. Инвесторы могут получить возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.