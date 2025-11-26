Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в Москве возведут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:10 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/garbuzov-2057623471.html
Гарбузов: в Москве возведут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов
Гарбузов: в Москве возведут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов - РИА Новости, 26.11.2025
Гарбузов: в Москве возведут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов
В Москве создадут 14 новых предприятий, которые будут производить электронную технику и лекарственные препараты, благодаря этому в городе появится свыше 6 тысяч РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:10:00+03:00
2025-11-26T11:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057623163_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ed3657d3e6738cf7a18c618c497cc731.jpg
https://ria.ru/20251125/liksutov-2057389513.html
https://ria.ru/20251125/garbuzov-2057360345.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057623163_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0887d3e26c017bf97171d7a3aafc3caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Гарбузов: в Москве возведут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов

Гарбузов: в столице создадут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов

© Фото : Пресс-служба ДИППМосфарма
Мосфарма - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве создадут 14 новых предприятий, которые будут производить электронную технику и лекарственные препараты, благодаря этому в городе появится свыше 6 тысяч рабочих мест для местных жителей, рассказал министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Отмечается, что статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП) получают предприятия, которые вносят большой вклад в индустриальный прогресс Москвы и создание ее инфраструктуры.
Производство контрольно-измерительных приборов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ликсутов рассказал о новом резиденте ОЭЗ "Технополис Москва"
Вчера, 14:00
"Столица последовательно развивает высокотехнологичные и биомедицинские МаИП, которые имеют стратегическое значение для экономики города. Совокупная площадь новых производственных комплексов превысит 215 тысяч квадратных метров, а число созданных рабочих мест составит почти шесть тысяч", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что предприятия будут производить разные изделия – например, жизненно важные лекарственные препараты, медицинское и осветительное оборудование, а также электронные и оптические компоненты.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева в свою очередь добавила, что для реализации МаИП в электронной и фармпромышленности подобрали более 32,3 гектара земли, которые расположены в восьми административных округах Москвы. При процедуре столица ориентируется на принцип сбалансированного развития территорий.
Таким образом, в электронной промышленности будет создано девять новых предприятий по выпуску оптического, осветительного и другого высокотехнологичного оборудования. Общая площадь превысит 171 тысячу квадратных метров. Запуск предприятий обеспечит трудоустройство свыше четырех тысяч человек. На данный момент пять объектов находятся в стадии активного строительства.
При этом первое предприятие уже начало функционировать. Так, в конце прошлого года в районе Нагатино-Садовники закончили возведение инженерного центра технопарка "Ньютон Плаза". Его собственником является группа компаний "Итэлма" – она выпускает электронные компоненты для разных видов транспорта и техники. Общая площадь здания превысила 16,4 тысячи квадратных метров, в работы вложили более 4,5 миллиарда рублей (в том числе 2,1 миллиарда рублей в рамках индивидуального проекта поддержки). Благодаря вводу центра в эксплуатацию появилось свыше 450 новых рабочих мест.
Кроме того, в столице строят пять МаИП по производству медизделий и фармацевтической продукции. Общая площадь объектов составит более 144 тысячи квадратных метров, общий объем инвестиций превысит 20,5 миллиарда рублей, а количество новых рабочих мест – более 1,9 тысячи.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о стратегии развития промышленности. Он отметил, что по программе МаИП в Москве уже создали десять современных производств, на которых появилось более 4 тысячи рабочих мест. Благодаря реализации МаИП в городе к 2030 году должно быть построено более 100 новых промышленных объектов общей площадью около 4 миллиона квадратных метров. Около 60 тысяч москвичей смогут найти работу на этих предприятиях.
Программа реализуется в столице с 2016 года. Инвестпроекты помогают в развитии московской экономики и являются одним из его инструментов. Инвесторы могут получить возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что пул резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" пополнит предприятие, которое занимается производством контрольно-измерительных приборов.
Квиз о промышленности Москвы пройдет онлайн - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Гарбузов: квиз о промышленности Москвы пройдет онлайн
Вчера, 12:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала