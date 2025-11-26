Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в третьем матче азиатской ЛЧ - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
17:21 26.11.2025 (обновлено: 17:46 26.11.2025)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в третьем матче азиатской ЛЧ
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японскому "Виссел Кобе" в матче основного... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в третьем матче азиатской ЛЧ

© РИА Новости / Максим БогодвидЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японскому "Виссел Кобе" в матче основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча пятого тура, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Ёсуке Идегути (31-я минута) и Тетсуши Ямакава (39).
Подопечные Слуцкого дважды поразили ворота соперника, но оба мяча были отменены после просмотра VAR. Также на 82-й минуте пенальти не смог реализовать Андре Луис.
Это поражение стало третьим для "Шанхай Шэньхуа" в основном этапе турнира и вторым кряду, клуб располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице, набрав 4 очка. "Виссел Кобе" с 12 очками возглавил турнирную таблицу.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге
22 ноября, 12:47
 
ФутболСпортШанхай ШэньхуаЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
