"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в третьем матче азиатской ЛЧ
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японскому "Виссел Кобе" в матче основного... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T17:21:00+03:00
2025-11-26T17:21:00+03:00
2025-11-26T17:46:00+03:00
футбол
спорт
шанхай шэньхуа
леонид слуцкий (тренер)
