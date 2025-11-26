Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике и Цхинвале

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике 28-30 ноября, а в Цхинвале - 29 ноября, сообщили в пресс-службе RT.
"В столице Кабардино-Балкарии Нальчике международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" состоится 28–30 ноября, а в столице Южной Осетии Цхинвале - 29 ноября. Зрители увидят фильмы авторов RT, в том числе несколько премьер, а также картины документалистов Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на церемонии открытия в Нальчике будет представлена премьера военного документалиста "RТ.Док" Ольги Кирий "Из плена". Во второй день зрителей в Нальчике ждёт ещё одна премьера - фильм "Дорога жизни". Также в программе - ленты документалистов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе картина Темиржана Байсиева "Война за соседним столиком", посвящённая памяти военкора МИЦ "Известия" Семёна Ерёмина.
"Кроме того, зрители в Нальчике и Цхинвале одновременно посмотрят фильм "Один. Поле. Воин…" Артёма Сомова и Руслана Гусарова о сапёре-разведчике из Дагестана Закарье Алиеве (позывной "Смайлик"), который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ. Сразу после показа оба города выйдут на прямую связь и примут участие в панельной дискуссии "Кавказ в действии: многонациональное единство на СВО", - отметили в пресс-службе.
В Цхинвале гостей фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" ждёт премьера военкора Павла Кукушкина о бойцах из Южной Осетии, которые добровольцами пошли на СВО.
Полное расписание фестиваля в Цхинвале и в Нальчике можно узнать на официальном сайте фестиваля, там же можно получить бесплатные билеты. Адрес проведения в Южной Осетии: город Цхинвал, улица Пушкина, 23, государственный киноконцертный зал "Чермен". Адрес проведения в Кабардино-Балкарии: город Нальчик, проспект Кулиева, 12, Дом молодёжи.
