Глава Военного штаба ЕС исключил скорое создание общеевропейской армии - РИА Новости, 26.11.2025
15:39 26.11.2025
Глава Военного штаба ЕС исключил скорое создание общеевропейской армии
Начальник Военного штаба Европейского союза генерал-лейтенант Михил ван дер Лаан заявил, что не ожидает создания общеевропейской армии в ближайшем будущем.
в мире
европа
нидерланды
евросоюз
нато
европа
нидерланды
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ГААГА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник Военного штаба Европейского союза генерал-лейтенант Михил ван дер Лаан заявил, что не ожидает создания общеевропейской армии в ближайшем будущем.
"Решение об этом (создании общей армии ЕС) принимают парламенты всех государств-членов в отдельности. И, на мой взгляд, так и должно оставаться. Я пока не представляю себе военных со всей Европы, работающих вместе в Оирсхоте (военная база на юге Нидерландов - ред.) как единое подразделение", - заявил ван дер Лаан в интервью Algemeen Dagblad.
В миреЕвропаНидерландыЕвросоюзНАТО
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала