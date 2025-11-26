Глава Военного штаба ЕС исключил скорое создание общеевропейской армии

ГААГА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник Военного штаба Европейского союза генерал-лейтенант Михил ван дер Лаан заявил, что не ожидает создания общеевропейской армии в ближайшем будущем.

"Решение об этом (создании общей армии ЕС ) принимают парламенты всех государств-членов в отдельности. И, на мой взгляд, так и должно оставаться. Я пока не представляю себе военных со всей Европы , работающих вместе в Оирсхоте (военная база на юге Нидерландов - ред.) как единое подразделение", - заявил ван дер Лаан в интервью Algemeen Dagblad.

По его словам, гораздо реальнее и эффективнее углублять сотрудничество на двустороннем уровне. "Между соседями тесное взаимодействие возможно, так как нет таких больших культурных различий. Это работает - мы демонстрируем это на примере совместной работы немецко-нидерландского военного подразделения. Наш флот также тесно сотрудничает с флотом наших южных соседей", - отметил генерал-лейтенант.

Отвечая на вопрос, сможет ли Евросоюз когда-либо "стоять на своих ногах" в сфере безопасности, начальник военного штаба ЕС подчеркнул, что у стран-членов уже есть план действий. "Страны ЕС разработали стратегию, чтобы к 2030 году обеспечить способность Союза самостоятельно поддерживать оборону в рамках НАТО . Под этим я подразумеваю действительную готовность к действиям", - сообщил он.