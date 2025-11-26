Reuters: ЕК представит черновой текст по использованию российских активов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Черновой юридический текст о возможном использовании активов РФ для поддержки Киева в 2026 и 2027 годах будет представлен Еврокомиссией на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия представит юридический текст по поводу возможного использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву.
"Еврокомиссия… надеется ответить на обеспокоенность Бельгии в рамках чернового юридического предложения, которое она представит на этой неделе, об использовании замороженных суверенных активов для поддержки Киева в 2026 и 2027 годах", - пишет агентство.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.