https://ria.ru/20251126/efimov-2057498936.html
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации - РИА Новости, 26.11.2025
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации
В Москве с начала года переселение в рамках реновации начали свыше 30 тысяч горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:12:00+03:00
2025-11-26T09:12:00+03:00
2025-11-26T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
https://ria.ru/20251125/efimov-2057288351.html
https://ria.ru/20251125/efimov-2057288206.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации с начала года
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года переселение в рамках реновации начали свыше 30 тысяч горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года около 34 тысяч москвичей приступили к переселению в новостройки, возведенные для реализации программы реновации. Квартиры в них уже с готовой улучшенной отделкой. Наибольшее число уведомлений о начале старта переселения получили жители в Восточном административном округе столицы – около 7 тысяч", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Еще 5,2 тысячи уведомлений предоставили жителям на северо-западе города, а по 4,4 тысячи – на юго-востоке и севере. Жители на и северо-востока столицы получили по 3,6 тысячи уведомлений, добавляется в пресс-релизе.
В сообщении указывается, что всего переезд с начала года начали москвичи из 167 старых домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по реновации позволяют экономить до 40% ресурсов, если сранивать со старыми пятиэтажками.