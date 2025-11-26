Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года переселение в рамках реновации начали свыше 30 тысяч горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С начала года около 34 тысяч москвичей приступили к переселению в новостройки, возведенные для реализации программы реновации. Квартиры в них уже с готовой улучшенной отделкой. Наибольшее число уведомлений о начале старта переселения получили жители в Восточном административном округе столицы – около 7 тысяч", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Еще 5,2 тысячи уведомлений предоставили жителям на северо-западе города, а по 4,4 тысячи – на юго-востоке и севере. Жители на и северо-востока столицы получили по 3,6 тысячи уведомлений, добавляется в пресс-релизе.

В сообщении указывается, что всего переезд с начала года начали москвичи из 167 старых домов.