09:12 26.11.2025
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации
В Москве с начала года переселение в рамках реновации начали свыше 30 тысяч горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.11.2025
Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации

Ефимов: свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по реновации с начала года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года переселение в рамках реновации начали свыше 30 тысяч горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года около 34 тысяч москвичей приступили к переселению в новостройки, возведенные для реализации программы реновации. Квартиры в них уже с готовой улучшенной отделкой. Наибольшее число уведомлений о начале старта переселения получили жители в Восточном административном округе столицы – около 7 тысяч", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Еще 5,2 тысячи уведомлений предоставили жителям на северо-западе города, а по 4,4 тысячи – на юго-востоке и севере. Жители на и северо-востока столицы получили по 3,6 тысячи уведомлений, добавляется в пресс-релизе.
В сообщении указывается, что всего переезд с начала года начали москвичи из 167 старых домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по реновации позволяют экономить до 40% ресурсов, если сранивать со старыми пятиэтажками.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
