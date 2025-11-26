https://ria.ru/20251126/dtp-2057756161.html
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки - РИА Новости, 26.11.2025
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки
Рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе на севере Москвы, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:12:00+03:00
2025-11-26T16:12:00+03:00
2025-11-26T16:12:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20250524/dtp-2018865376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки
На Дмитровском шоссе в Москве несколько человек пострадали в ДТП с автобусом
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе на севере Москвы, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Дмитровском шоссе в Западном Дегунино столкнулись автобус маршрута номер 447, такси Kia Optima и Volkswagen Polo", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие, их количество устанавливается.