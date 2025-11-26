Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки - РИА Новости, 26.11.2025
16:12 26.11.2025
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки
Рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе на севере Москвы, есть пострадавшие
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы столкнулись автобус и две иномарки

На Дмитровском шоссе в Москве несколько человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе на севере Москвы, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Дмитровском шоссе в Западном Дегунино столкнулись автобус маршрута номер 447, такси Kia Optima и Volkswagen Polo", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие, их количество устанавливается.
