На дорогах Подмосковья на 3% сократилось число ДТП с мототранспортом
На дорогах Подмосковья зафиксировали 566 ДТП с участием мототранспорта в 2025 году, это на 3% меньше по сравнению с мотосезоном 2024 года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.11.2025
2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На дорогах Подмосковья зафиксировали 566 ДТП с участием мототранспорта в 2025 году, это на 3% меньше по сравнению с мотосезоном 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что в этом сезоне увеличилось число детей и подростков, пользующихся мототранспортом, что повлияло на аварийность. По сравнению с прошлым годом число погибших выросло на 29%, а пострадавших – снизилось на 7%.
Так, в 566 ДТП 84 человека погибли, а 571 человек получили травмы. При этом зафиксировано 63 ДТП, когда мототранспортом управляли дети до 16 лет, в них погибли пять детей и 71 ребенок получил травмы.
Самый аварийный период пришелся на лето: в июне-августе зафиксировано 285 ДТП (45%), но это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году летом произошло на 68 ДТП больше.