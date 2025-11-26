Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Дрисколл предупредил Киев о неминуемом поражении
05:16 26.11.2025 (обновлено: 12:11 26.11.2025)
СМИ: Дрисколл предупредил Киев о неминуемом поражении
СМИ: Дрисколл предупредил Киев о неминуемом поражении - РИА Новости, 26.11.2025
СМИ: Дрисколл предупредил Киев о неминуемом поражении
Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение", сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, киев, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, андрей ермак, nbc
В мире, Киев, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, NBC
СМИ: Дрисколл предупредил Киев о неминуемом поражении

NBC: Дрисколл заявил руководству Украины, что Киев ждет неминуемое поражение

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение", сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
"На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации. Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск", — говорится в сообщении телеканала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп
03:26
Отмечается, что в целом посыл США на встрече заключался в том, что Киеву "нужно принять сделку".
Делегация Соединенных Штатов во главе с Дрисколлом посетила Украину на прошлой неделе. Американские чиновники, в частности, встретились с Владимиром Зеленским. Как сообщали украинские СМИ, главной темой встречи было давление на Киев с целью принятия им предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине.
В среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с Дрисколлом, власти ожидают его нового визита в Киев. Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что министр армии США проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока спецпосланник Стивен Уиткофф будет находиться в Москве.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции
04:47

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, Москва остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
02:50
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского после урегулирования сделки
Вчера, 22:41
 
В миреКиевРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакNBC
 
 
