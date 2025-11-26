ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение", сообщает телеканал Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение", сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

« "На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации. Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в целом посыл США на встрече заключался в том, что Киеву "нужно принять сделку".

Делегация Соединенных Штатов во главе с Дрисколлом посетила Украину на прошлой неделе. Американские чиновники, в частности, встретились с Владимиром Зеленским. Как сообщали украинские СМИ, главной темой встречи было давление на Киев с целью принятия им предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, Москва остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем Что касается, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ , а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. По некоторым данным, европейский план включает запрет нана Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.