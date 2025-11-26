Рейтинг@Mail.ru
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете
17:29 26.11.2025
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете
спорт, смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете

Боец ММА из Ирландии Кавана устроила драку с полицейскими на борту самолета

© Getty Images / David FitzgeraldБоец смешанных единоборств Шинейд Кавана
Боец смешанных единоборств Шинейд Кавана - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / David Fitzgerald
Боец смешанных единоборств Шинейд Кавана. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Шинейд Кавана из Ирландии в понедельник была арестована в аэропорту Гран-Канарии после нападения на двух сотрудников гражданской гвардии на рейсе в Дублин, сообщает Canarias 7.
Сообщается, что 39-летняя спортсменка устроила дебош в самолете, из-за чего командир воздушного судна задержал взлет и обратился в полицию. Кавана продолжила агрессивно себя вести в присутствии бойцов гражданской гвардии, двое из которых вынуждены были обратиться за медицинской помощью.
Несмотря на оказанное сопротивление, полицейским удалось арестовать спортсменку, которая провела ночь в камере и была освобождена под залог.
Кавана с 2015 года провела в ММА 16 поединков, в которых одержала девять побед и потерпела семь поражений.
Абубакар Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Мэр Нью-Йорка заявил, что накажет виновников драки с братом Хабиба
25 ноября, 22:06
 
