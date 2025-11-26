https://ria.ru/20251126/draka-2057787322.html
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете
Боец смешанных единоборств (ММА) Шинейд Кавана из Ирландии в понедельник была арестована в аэропорту Гран-Канарии после нападения на двух сотрудников... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T17:29:00+03:00
2025-11-26T17:29:00+03:00
2025-11-26T17:46:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057786986_0:96:3012:1790_1920x0_80_0_0_d30eedbbd65c3cd8b11b4345c1169a32.jpg
/20251125/ufc-2057537343.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057786986_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_ed5d2ff7c86c4526ccab103e38923ebe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта
Девушка-боец ММА из Ирландии устроила драку с полицейскими в самолете
Боец ММА из Ирландии Кавана устроила драку с полицейскими на борту самолета
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Боец смешанных единоборств (ММА) Шинейд Кавана из Ирландии в понедельник была арестована в аэропорту Гран-Канарии после нападения на двух сотрудников гражданской гвардии на рейсе в Дублин, сообщает Canarias 7
.
Сообщается, что 39-летняя спортсменка устроила дебош в самолете, из-за чего командир воздушного судна задержал взлет и обратился в полицию. Кавана продолжила агрессивно себя вести в присутствии бойцов гражданской гвардии, двое из которых вынуждены были обратиться за медицинской помощью.
Несмотря на оказанное сопротивление, полицейским удалось арестовать спортсменку, которая провела ночь в камере и была освобождена под залог.
Кавана с 2015 года провела в ММА 16 поединков, в которых одержала девять побед и потерпела семь поражений.