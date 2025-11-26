Рейтинг@Mail.ru
Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта Домодедово - РИА Новости, 26.11.2025
15:53 26.11.2025 (обновлено: 15:54 26.11.2025)
Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта Домодедово
Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта Домодедово
Минфин РФ не корректировал планы по продаже аэропорта "Домодедово" до конца этого года, принимает все необходимое для выполнения этой задачи, сообщил... РИА Новости, 26.11.2025
экономика, россия, московская область (подмосковье), антон силуанов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), министерство финансов рф (минфин россии), генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Министерство финансов РФ (Минфин России), Генеральная прокуратура РФ
Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта Домодедово

Минфин не корректировал планы по продаже аэропорта Домодедово до конца года

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минфин РФ не корректировал планы по продаже аэропорта "Домодедово" до конца этого года, принимает все необходимое для выполнения этой задачи, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Работаем над этими планами, мы их не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить", - ответил министр на вопрос, как идет выполнение плана по продаже "Домодедово" до конца текущего года или она перенесена уже на 2026 год.
Ранее в сентябре Силуанов заявил, что Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Антон СилуановДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Министерство финансов РФ (Минфин России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала