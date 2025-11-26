Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" одержало пятую победу подряд с начала ЧР по хоккею с мячом
17:29 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
"Динамо" одержало пятую победу подряд с начала ЧР по хоккею с мячом
Московское "Динамо" обыграло красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
спорт, хоккей с мячом, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Хоккей с мячом, Чемпионат России по хоккею с мячом
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей, у которых отличились Егор Рагулин, Степан Зыков, Арсений Козлов, Егор Ахманаев (2 гола), Илья Кузьмин. В составе проигравших голы забили Сергей Ломанов (2) и Всеволод Евсеев (2).
"Динамо" выиграло пятый матч со старта первенства и с 15 очками возглавляет таблицу. "Енисей" (3 очка) идет шестым.
"СКА - Уральский трубник" обыграл "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом
19 ноября, 17:40
 
СпортХоккей с мячомЧемпионат России по хоккею с мячом
 
