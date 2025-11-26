https://ria.ru/20251126/dinamo-2057787709.html
"Динамо" одержало пятую победу подряд с начала ЧР по хоккею с мячом
Московское "Динамо" обыграло красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T17:29:00+03:00
2025-11-26T17:29:00+03:00
2025-11-26T17:45:00+03:00
спорт
хоккей с мячом
чемпионат россии по хоккею с мячом
