Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино после жалобы

РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что взяла на контроль ситуацию с детьми из Кольчугино, родителей которых планируют лишить прав после жалобы пятиклассника школьному фельдшеру и проверки условий проживания.

Прокуратура Владимирской области в своем Telegram-канале в понедельник сообщила, что в одной из школ города Кольчугино ученик пятого класса обратился к фельдшеру по поводу болей в голове и животе и одновременно сообщил, что его родители "на протяжении длительного времени употребляют алкогольные напитки и не кормят малолетнюю сестру".

"В средствах массовой информации сообщается о вопиющем случае отношения родителей к своим несовершеннолетним детям. Считаю ситуацию недопустимой", - написала Раснянская в своем Telegram-канале

Она отметила, что дети тепло относятся к своей бабушке. Девочка уже находится у нее, в кратчайшие сроки к бабушке из социально-реабилитационного центра переедет и мальчик, готовятся документы для оформления опеки.

"Продолжаю держать ситуацию на личном контроле", - добавила уполномоченный.

По данным прокуратуры, проведенная после жалобы ребенка проверка показала, что санитарно-гигиеническое состояние квартиры неудовлетворительное, пятилетняя девочка на протяжении нескольких дней не получала нормального питания, из съедобного в квартире обнаружены только несколько упаковок лапши быстрого приготовления. Родители запугивали детей, а отец применял в отношении мальчика насилие. Несмотря на наличие у одного ребенка проблем со здоровьем, родители за медицинской помощью не обращались.