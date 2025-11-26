Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино после жалобы - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/deti-2057588242.html
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино после жалобы
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино после жалобы - РИА Новости, 26.11.2025
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино после жалобы
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что взяла на контроль ситуацию с детьми из Кольчугино, родителей которых... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T08:40:00+03:00
2025-11-26T08:40:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
кольчугино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/15/1505191588_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_0e749b325bc4959f5e99537ecabaa0fc.jpg
https://ria.ru/20251115/kriminal-2055185198.html
https://ria.ru/20250318/kompensatsija-2005631184.html
россия
владимирская область
кольчугино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/15/1505191588_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_191fed9517e24c05a98f53493d07e275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимирская область, кольчугино
Происшествия, Россия, Владимирская область, Кольчугино
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино после жалобы

Омбудсмен проконтролирует ситуацию в Кольчугино после жалобы школьника фельдшеру

© Fotolia / soupstockРебенок в школьном коридоре
Ребенок в школьном коридоре - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Fotolia / soupstock
Ребенок в школьном коридоре . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что взяла на контроль ситуацию с детьми из Кольчугино, родителей которых планируют лишить прав после жалобы пятиклассника школьному фельдшеру и проверки условий проживания.
Прокуратура Владимирской области в своем Telegram-канале в понедельник сообщила, что в одной из школ города Кольчугино ученик пятого класса обратился к фельдшеру по поводу болей в голове и животе и одновременно сообщил, что его родители "на протяжении длительного времени употребляют алкогольные напитки и не кормят малолетнюю сестру".
Издевательства над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
15 ноября, 16:00
"В средствах массовой информации сообщается о вопиющем случае отношения родителей к своим несовершеннолетним детям. Считаю ситуацию недопустимой", - написала Раснянская в своем Telegram-канале.
Она отметила, что дети тепло относятся к своей бабушке. Девочка уже находится у нее, в кратчайшие сроки к бабушке из социально-реабилитационного центра переедет и мальчик, готовятся документы для оформления опеки.
"Продолжаю держать ситуацию на личном контроле", - добавила уполномоченный.
По данным прокуратуры, проведенная после жалобы ребенка проверка показала, что санитарно-гигиеническое состояние квартиры неудовлетворительное, пятилетняя девочка на протяжении нескольких дней не получала нормального питания, из съедобного в квартире обнаружены только несколько упаковок лапши быстрого приготовления. Родители запугивали детей, а отец применял в отношении мальчика насилие. Несмотря на наличие у одного ребенка проблем со здоровьем, родители за медицинской помощью не обращались.
Как уточнила прокуратура, по материалам прокурорской проверки отделом МВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Администрацией района в суд направлено исковое заявление о лишении матери и отца родительских прав.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка
18 марта, 08:05
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьКольчугино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала