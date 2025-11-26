Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино после жалобы

РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что взяла на контроль ситуацию с детьми из Кольчугино, родителей которых планируют лишить прав после жалобы пятиклассника школьному фельдшеру и проверки условий проживания.
Прокуратура Владимирской области в своем Telegram-канале в понедельник сообщила, что в одной из школ города Кольчугино ученик пятого класса обратился к фельдшеру по поводу болей в голове и животе и одновременно сообщил, что его родители "на протяжении длительного времени употребляют алкогольные напитки и не кормят малолетнюю сестру".
"В средствах массовой информации сообщается о вопиющем случае отношения родителей к своим несовершеннолетним детям. Считаю ситуацию недопустимой", - написала Раснянская в своем Telegram-канале.
Она отметила, что дети тепло относятся к своей бабушке. Девочка уже находится у нее, в кратчайшие сроки к бабушке из социально-реабилитационного центра переедет и мальчик, готовятся документы для оформления опеки.
"Продолжаю держать ситуацию на личном контроле", - добавила уполномоченный.
По данным прокуратуры, проведенная после жалобы ребенка проверка показала, что санитарно-гигиеническое состояние квартиры неудовлетворительное, пятилетняя девочка на протяжении нескольких дней не получала нормального питания, из съедобного в квартире обнаружены только несколько упаковок лапши быстрого приготовления. Родители запугивали детей, а отец применял в отношении мальчика насилие. Несмотря на наличие у одного ребенка проблем со здоровьем, родители за медицинской помощью не обращались.
Как уточнила прокуратура, по материалам прокурорской проверки отделом МВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Администрацией района в суд направлено исковое заявление о лишении матери и отца родительских прав.