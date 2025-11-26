Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 26.11.2025 (обновлено: 07:42 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/chuvashiya-2057583194.html
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 26.11.2025
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека
Два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии, повреждены 2 жилых дома, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:41:00+03:00
2025-11-26T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
чебоксары
олег николаев (политик)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251126/bespilotniki-2057581497.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, олег николаев (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чебоксары, Олег Николаев (политик), Вооруженные силы Украины
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека

Глава Чувашии Николаев сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии, повреждены 2 жилых дома, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность, добавил Николаев.
"Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома. Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается", - заявил он.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА
07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧебоксарыОлег Николаев (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала