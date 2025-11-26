В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии, повреждены 2 жилых дома, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ . К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - написал Николаев в своем Telegram-канале

Он отметил, что ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность, добавил Николаев.