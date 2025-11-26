https://ria.ru/20251126/chuvashiya-2057583194.html
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 26.11.2025
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека
Два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии, повреждены 2 жилых дома, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 26.11.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии, повреждены 2 жилых дома, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня на наш город Чебоксары
совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ
. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - написал Николаев
в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность, добавил Николаев.
"Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома. Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается", - заявил он.