В Чувашии нашли водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке
02:44 26.11.2025
В Чувашии нашли водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке
В Чувашии нашли водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке
Сотрудники полиции в Чувашии оперативно установили личность водителя питбайка, который сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси и уехал, им оказался... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T02:44:00+03:00
2025-11-26T02:44:00+03:00
В Чувашии нашли водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке

Полиция Чувашии нашла водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке Кугеси

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии оперативно установили личность водителя питбайка, который сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси и уехал, им оказался ученик 11 класса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее МВД Чувашии сообщило о том, что во вторник днем во дворе дома по улице Советской водитель питбайка сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.
"Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России "Чебоксарский" оперативно разыскали водителя. Им оказался житель поселка - учащийся 11-го класса, не имеющий водительского удостоверения", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она добавила, что решается вопрос о привлечения родителей старшеклассника к административной ответственности. По факту ДТП продолжается проверка.
