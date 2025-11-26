https://ria.ru/20251126/chuvashiya-2057567233.html
В Чувашии нашли водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке
Сотрудники полиции в Чувашии оперативно установили личность водителя питбайка, который сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси и уехал, им оказался... РИА Новости, 26.11.2025
Полиция Чувашии нашла водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке Кугеси