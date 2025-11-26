В Чувашии нашли водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии оперативно установили личность водителя питбайка, который сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси и уехал, им оказался ученик 11 класса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.