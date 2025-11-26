Три отмененных гола в Лондоне! Но "Барселону" от разгрома это не спасло

Лондонский "Челси" в родных стенах крупно обыграл "Барселону" в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт делится эмоциями от встречи в Англии, которая впечатлила не только замечательной игрой победителей клубного чемпионата мира, но и сумасшедшим количеством отмененных голов.

Безумный VAR, безумная новая реальность

Центральная встреча игрового дня прошла в Лондоне, где местный "Челси" без своего лидера принимал "Барселону". Коул Пармер почти вернулся после травмы паха, однако тут добавился перелом пальца ноги, полученный дома после столкновения с дверью, — британец сегодня "синим" не помощник. Несмотря на это, шансы на то, что хозяева сегодня как минимум не проиграют, были крайне высоки. Все же "Челси" хорошо бьется дома против каталонцев (проигрывали им в столице 19 лет назад), "сине-гранатовые" чудят в обороне, да и статистика удивляет. Из семи последних матчей в главном клубном турнире Старого Света лондонцы и "Барса" пять раз расходились миром.

Если же говорить об исторических встречах клубов, то в памяти сразу всплывает полуфинал ЛЧ в сезоне-2011/12, когда "Челси" после домашней победы (1:0) сотворил чудо на "Камп Ноу" (2:2) и вырвал путевку в мюнхенский финал. Который "синие" сенсационно выиграли.

Бедный "Челси"! За первые 22 минуты встречи на "Стэмфорд Бридж" судьи отменили сразу два гола хозяев. Оба мяча забил Энцо Фернандес, и оба раза чемпион мира в составе сборной Аргентины залезал в офсайд.

На счастье собравшихся на арене, в третий раз взятие ворот засчитали. И вот тут "Челси" конкретно повезло: после розыгрыша углового на 27-й минуте Ферран Торрес и Жюль Кунде не смогли разобраться в собственной штрафной, и от последнего после нескольких рикошетов мяч все же влетел в сетку. Хотя Марк Кукурелья чуть-чуть не залез в оффсайд!

На этом беды "Барселоны" в первом тайме не закончились. Мало того, что играли каталонцы крайне блекло, так еще и на перерыв ушли вдесятером. Капитан Рональд Араухо умудрился получить две желтые карточки за 12 минут и был удален с поля.

© Getty Images / Bradley Collyer - PA Images Футболисты "Челси" в матче ЛЧ против "Барселоны" © Getty Images / Bradley Collyer - PA Images Футболисты "Челси" в матче ЛЧ против "Барселоны"

Дальше "Барсе" стало только хуже. Снова офсайд выручил каталонцев и судья отменил третье (!) взятие ворот, теперь в исполнении Андрея Сантоса. Но уже на 55-й минуте "Челси" забил по правилам второй — пока 18-летняя звезда "сине-гранатовых" Ламин Ямаль пропадал на поле, его ровесник Эстевао раскатал испанскую защиту и с острого угла пробил вратаря Жоана Гарсию. Этому пареньку из сборной Бразилии пророчат большое будущее.

Роберт Левандовский, Маркус Рашфорд, Рафинья провалили матч, как и Ямаль — "Барсу" просто прижали к воротам, и третьего гола избежать не удалось. Это Лиам Делап на 73-й минуте довел дело до разгрома. Хотя и тут мог все испортить видеоповтор. Но нет, VAR промолчал! Трех отмененных мячей на сегодня хватит.

"Челси" с десятью очками врывается в зону прямого выхода в 1/8 финала, в то время как "Барселона" (не забила впервые за 22 матча в ЛЧ) остается в середине турнирной таблице и серьезно осложняет себе ситуацию. Вылет "сине-гранатовым" не грозит (7 очков из 15 возможных), однако избежать "стыков" теперь будет очень нелегко.

Сенсация в Манчестере и битва аутсайдеров

В другом матче вторника непобежденный "Манчестер Сити" не смог сохранить ноль в графе "поражения". Команда Гвардиолы неожиданно оступилась дома в матче с немецким "Байером" (0:2) и потерпела второе поражение подряд (в прошлые выходные "горожан" одолел "Ньюкасл" в рамках Английской премьер-лиги).

© Соцсети клуба Футболисты "Байера" © Соцсети клуба Футболисты "Байера"

"Ювентус" Лучано Спаллетти на выезде устроил зимнюю бойню с норвежским "Будё-Глимтом", за который играет российский голкипер Никита Хайкин. Итальянцы на заснеженном поле сначала проигрывали 0:1, потом забили два, снова пропустили… Дожать хозяев удалось на 91-й минуте благодаря Джонатану Дэвиду. Одним из героев матча стал Хайкин, совершивший 12 сейвов.

© Getty Images / Linus Hallsenius - UEFA Никита Хайкин © Getty Images / Linus Hallsenius - UEFA Никита Хайкин

Азербайджанский " Карабах ", главное открытие старта общего этапа ЛЧ, слетал в Неаполь, где достойно сыграл против чемпиона Италии " Наполи ". Но все равно уступил: отличился Скотт Мактоминей плюс в свои ворота забил Марко Янкович.

", главное открытие старта общего этапа ЛЧ, слетал в Неаполь, где достойно сыграл против чемпиона Италии " ". Но все равно уступил: отличился Скотт Мактоминей плюс в свои ворота забил Марко Янкович. "Бенфика" Жозе Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов. Да и вообще заработала первые очки: в Амстердаме португальцы после четырех поражений в четырех встречах неожиданно обыграли "Аякс" — 2:0. Моуринью победил в ЛЧ впервые за шесть лет, а клуб из Нидерландов катастрофически плох… Он остается единственным участником престижного турнира с нулем очков в активе.

© Соцсети ФК "Бенфика" Жозе Моуринью © Соцсети ФК "Бенфика" Жозе Моуринью

Большая сенсация в Стамбуле: бельгийский " Юнион " в гостях обыграл турецкий " Галатасарай ", забив один единственный мяч.

" в гостях обыграл турецкий " ", забив один единственный мяч. Наконец, дортмундская "Боруссия" уничтожила испанский "Вильярреал" (4:0), а "Марсель" дома взял верх над "Ньюкаслом" (2:1, дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг). Чешская "Славия" и "Атлетик" из Бильбао голов так и не забили.

Суперматчи ЛЧ в среду

"Пафос" — "Монако" *;

"Копенгаген" — "Кайрат";

"Олимпиакос" — "Реал" **;

"Атлетико" — "Интер";

"ПСЖ" — "Тоттенхэм";

"Арсенал" — "Бавария";

"Ливерпуль" — "ПСВ";

"Айнтрахт" — "Аталанта";

"Спортинг" — "Брюгге".