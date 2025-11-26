Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Челси" Санчес оценил победную игру с "Браселоной" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
14:31 26.11.2025
Вратарь "Челси" Санчес оценил победную игру с "Браселоной"
Вратарь "Челси" Санчес оценил победную игру с "Браселоной"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Испанский вратарь "Челси" Роберт Санчес заявил, что вингер "Барселоны" Ламин Ямаль "был в кармане" у защитника "синих" Марка Кукурельи на протяжении всего матча, а также отметил, что "сине-гранатовые" показывают неплохой футбол до встречи с командами из Английской премьер-лиги (АПЛ).
Во вторник "Барселона" на выезде проиграла "Челси" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов со счетом 0:3.
Лига чемпионов УЕФА
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Челси
3 : 0
Барселона
27‎’‎ • Жюль Кунде (А)
55‎’‎ • Estevao
(Рис Джеймс)
73‎’‎ • Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кукурелья держал Ямаля в кармане. Все они выглядят неплохо до встречи с клубом АПЛ. "Барселона" - не фаворит Лиги чемпионов, мы - фавориты", - приводит слова Санчеса Marca.
"Барселона" (7 очков) идет на 15-й позиции турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. В следующем туре испанская команда примет немецкий "Айнтрахт" 9 декабря.
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Гвардиола назвал ответственного за поражение "Байеру" в Лиге чемпионов
