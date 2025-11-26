https://ria.ru/20251126/chelsi-2057717542.html
Вратарь "Челси" Санчес оценил победную игру с "Браселоной"
Вратарь "Челси" Санчес оценил победную игру с "Браселоной"
Испанский вратарь "Челси" Роберт Санчес заявил, что вингер "Барселоны" Ламин Ямаль "был в кармане" у защитника "синих" Марка Кукурельи на протяжении всего... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
футбол
спорт
челси
барселона
лига чемпионов уефа
роберт санчес
марк кукурелья
ламин ямаль
Вратарь Санчес: вингер "Барселоны" Ямаль был "в кармане" у Кукурельи