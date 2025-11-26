"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Английский "Челси" нанес разгромное поражение испанской "Барселоне" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч отправил в свои ворота Жюль Кунде (27-я минута), также по мячу забили Эстеван Виллиан (55) и Лиам Делап (73). На 44-й минуте вторую желтую карточку получил защитник испанской команды Рональд Араухо и был удален с поля.

Француз Кунде в третий раз отправил мяч в свои ворота с момента перехода в "Барселону" летом 2022 года - это худший результат в каталонской команде за этот период.

По ходу матча судьи три раза отменяли голы "Челси" из-за двух офсайдов и игры рукой у Энцо Фернандеса.

"Барселона" не смогла забить в Лиге чемпионов впервые с матча против украинского "Шахтера" (0:1) в ноябре 2023 года. Результативная серия "сине-гранатовых" в турнире продолжалась 22 матча и стала второй самой продолжительной в клубной истории. Рекордная серия команды составила 29 матчей с 2009 по 2012 год.