Рейтинг@Mail.ru
"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:59 26.11.2025 (обновлено: 01:57 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/chelsi-2057559417.html
"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов
"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов
Английский "Челси" нанес разгромное поражение испанской "Барселоне" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
/20251125/benfika-2057543815.html
спорт, жюль кунде, лиам делап, рональд араухо, челси, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Жюль Кунде, Лиам Делап, Рональд Араухо, Челси, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов

"Челси" в большинстве разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов

© Getty Images / Bradley Collyer - PA ImagesФутболисты "Челси" в матче ЛЧ против "Барселоны"
Футболисты Челси в матче ЛЧ против Барселоны - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / Bradley Collyer - PA Images
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Английский "Челси" нанес разгромное поражение испанской "Барселоне" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч отправил в свои ворота Жюль Кунде (27-я минута), также по мячу забили Эстеван Виллиан (55) и Лиам Делап (73). На 44-й минуте вторую желтую карточку получил защитник испанской команды Рональд Араухо и был удален с поля.
Лига чемпионов УЕФА
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Челси
3 : 0
Барселона
27‎’‎ • Жюль Кунде (А)
55‎’‎ • Estevao
(Рис Джеймс)
73‎’‎ • Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
Француз Кунде в третий раз отправил мяч в свои ворота с момента перехода в "Барселону" летом 2022 года - это худший результат в каталонской команде за этот период.
По ходу матча судьи три раза отменяли голы "Челси" из-за двух офсайдов и игры рукой у Энцо Фернандеса.
"Барселона" не смогла забить в Лиге чемпионов впервые с матча против украинского "Шахтера" (0:1) в ноябре 2023 года. Результативная серия "сине-гранатовых" в турнире продолжалась 22 матча и стала второй самой продолжительной в клубной истории. Рекордная серия команды составила 29 матчей с 2009 по 2012 год.
"Челси" (10 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице, "Барселона" (7) опустилась на 15-ю позицию. В следующем туре испанская команда примет немецкий "Айнтрахт" 9 декабря, а английский клуб в тот же день на выезде сыграет с итальянской "Аталантой".
ФутболСпортЖюль КундеЛиам ДелапРональд АраухоЧелсиБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
