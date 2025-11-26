Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 26.11.2025 (обновлено: 16:31 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/cheljabinsk-2057763952.html
В Челябинске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами
В Челябинске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.11.2025
В Челябинске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Челябинске, в результате которого медицинская помощь понадобилась троим, в том числе... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:30:00+03:00
2025-11-26T16:31:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251124/dtp-2057230282.html
россия
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, челябинская область, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Челябинске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами

СК завел дело после ДТП с тремя пострадавшими в Челябинске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Челябинске, в результате которого медицинская помощь понадобилась троим, в том числе ребенку, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщала ГАИ Челябинска, ДТП произошло в среду в 13.30 (11.30 мск) на Свердловском проспекте: столкнулись, предварительно, автобус "Волгабус" (маршрут №22а) и маршрутное такси "ПАЗ" (маршрут №92). Сообщалось о четверых пострадавших.
По данным СУСК, медицинская помощь потребовалась трем пассажирам, в том числе несовершеннолетнему.
"По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортных средств перед выпуском на линию, уточняется в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
24 ноября, 18:30
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскЧелябинская областьГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала