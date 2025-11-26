В Челябинске возбудили дело после ДТП с двумя автобусами

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Челябинске, в результате которого медицинская помощь понадобилась троим, в том числе ребенку, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщала ГАИ Челябинска, ДТП произошло в среду в 13.30 (11.30 мск) на Свердловском проспекте: столкнулись, предварительно, автобус "Волгабус" (маршрут №22а) и маршрутное такси "ПАЗ" (маршрут №92). Сообщалось о четверых пострадавших.
По данным СУСК, медицинская помощь потребовалась трем пассажирам, в том числе несовершеннолетнему.
"По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортных средств перед выпуском на линию, уточняется в сообщении.
В Барнауле пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
24 ноября, 18:30