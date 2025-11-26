https://ria.ru/20251126/cheljabinsk-2057758364.html
В Челябинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Челябинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.11.2025
В Челябинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Два автобуса столкнулись в центре Челябинска, пострадали четыре пассажира, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:18:00+03:00
2025-11-26T16:18:00+03:00
2025-11-26T16:18:00+03:00
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
https://ria.ru/20251115/dtp-2055200700.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Челябинске 4 человека пострадали при столкновении 2 автобусов в центре города
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Два автобуса столкнулись в центре Челябинска, пострадали четыре пассажира, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
По данным ГАИ, ДТП произошло в среду в 13.30 (11.30 мск) на Свердловском проспекте, около дома 40а: столкнулись, предварительно, автобус "Волгабус" (маршрут №22а) под управлением водителя 1985 года рождения и маршрутное такси "ПАЗ" (маршрут №92) под управлением водителя 1984 года рождения.
"В результате аварии пострадали четыре человека: два пассажира автобуса и два пассажира маршрутного такси. На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Челябинска
устанавливает все обстоятельства ДТП.