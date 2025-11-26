В Челябинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Два автобуса столкнулись в центре Челябинска, пострадали четыре пассажира, проводится проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ.

По данным ГАИ, ДТП произошло в среду в 13.30 (11.30 мск) на Свердловском проспекте, около дома 40а: столкнулись, предварительно, автобус "Волгабус" (маршрут №22а) под управлением водителя 1985 года рождения и маршрутное такси "ПАЗ" (маршрут №92) под управлением водителя 1984 года рождения.

"В результате аварии пострадали четыре человека: два пассажира автобуса и два пассажира маршрутного такси. На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы", - говорится в сообщении.