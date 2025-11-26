"Спросите тех, кто их взял": Челестини рассказал проблеме с нападающими

"Круговой играл нехорошо. Его производительность не того уровня, которого я жду от него. У него была техническая травма. А Глебову я стараюсь давать как можно больше времени. Сегодня он неплохо сыграл, но я не видел ни ударов, ни подач. Поэтому пришлось что-то менять", - отметил Челестини.