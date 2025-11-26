Рейтинг@Mail.ru
"Спросите тех, кто их взял": Челестини рассказал проблеме с нападающими
Футбол
 
21:56 26.11.2025
"Спросите тех, кто их взял": Челестини рассказал проблеме с нападающими
"Спросите тех, кто их взял": Челестини рассказал проблеме с нападающими - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Спросите тех, кто их взял": Челестини рассказал проблеме с нападающими
Атакующий сектор футбольного клуба ЦСКА находится в сложной ситуации, поэтому приходится ставить в нападение игроков с других позиций, рассказал главный тренер... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
фабио челестини, эдуард безуглов, спорт, данил круговой, кирилл глебов, динамо москва, пфк цска, кубок россии по футболу
Футбол, Фабио Челестини, Эдуард Безуглов, Спорт, Данил Круговой, Кирилл Глебов, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
"Спросите тех, кто их взял": Челестини рассказал проблеме с нападающими

Челестини рассказал, что нападающие ЦСКА испытывают сложности в игре

Фабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фабио Челестини. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Атакующий сектор футбольного клуба ЦСКА находится в сложной ситуации, поэтому приходится ставить в нападение игроков с других позиций, рассказал главный тренер армейской команды Фабио Челестини.
ЦСКА в среду обыграл махачкалинское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1 (пенальти - 5:4).
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России
26 ноября, 19:59
«
"У наших нападающих по голу на каждого. Очевидно, что у обоих сложная ситуация. Шуманский не девятка. Если девятка, то я ничего не понимаю. Если нападающий не может 60-70 минут что-то сделать, надо что-то менять. Наш атакующий сектор находится в сложной ситуации. Если сейчас мои нападающие не создают голевые эпизоды, приходится что-то делать. Надо проанализировать, что произошло. Мне бы хотелось, чтобы меня не спрашивали из недели в неделю про нападающих. Почему вы не спросите того, кто их взял? Я не занимаюсь трансферами, я тренирую команду", - сказал Челестини.
Также тренер объяснил причины замен защитника Данила Кругового и полузащитника Кирилла Глебова. Перед матчем главный врач команды Эдуард Безуглов сообщил, что Круговой все еще испытывает дискомфорт из-за травмы. Защитник был заменен в перерыве кубкового матча, Глебов покинул поле на 64-й минуте.
"Круговой играл нехорошо. Его производительность не того уровня, которого я жду от него. У него была техническая травма. А Глебову я стараюсь давать как можно больше времени. Сегодня он неплохо сыграл, но я не видел ни ударов, ни подач. Поэтому пришлось что-то менять", - отметил Челестини.
Безуглов рассказал о состоянии Кругового
Безуглов рассказал о состоянии Кругового
26 ноября, 18:34
 
Фабио Челестини, Эдуард Безуглов, Данил Круговой, Кирилл Глебов, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
 
