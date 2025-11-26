"Спросите тех, кто их взял": Челестини рассказал проблеме с нападающими

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Атакующий сектор футбольного клуба ЦСКА находится в сложной ситуации, поэтому приходится ставить в нападение игроков с других позиций, рассказал главный тренер армейской команды Фабио Челестини.
ЦСКА в среду обыграл махачкалинское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1 (пенальти - 5:4).
«
"У наших нападающих по голу на каждого. Очевидно, что у обоих сложная ситуация. Шуманский не девятка. Если девятка, то я ничего не понимаю. Если нападающий не может 60-70 минут что-то сделать, надо что-то менять. Наш атакующий сектор находится в сложной ситуации. Если сейчас мои нападающие не создают голевые эпизоды, приходится что-то делать. Надо проанализировать, что произошло. Мне бы хотелось, чтобы меня не спрашивали из недели в неделю про нападающих. Почему вы не спросите того, кто их взял? Я не занимаюсь трансферами, я тренирую команду", - сказал Челестини.
Также тренер объяснил причины замен защитника Данила Кругового и полузащитника Кирилла Глебова. Перед матчем главный врач команды Эдуард Безуглов сообщил, что Круговой все еще испытывает дискомфорт из-за травмы. Защитник был заменен в перерыве кубкового матча, Глебов покинул поле на 64-й минуте.
"Круговой играл нехорошо. Его производительность не того уровня, которого я жду от него. У него была техническая травма. А Глебову я стараюсь давать как можно больше времени. Сегодня он неплохо сыграл, но я не видел ни ударов, ни подач. Поэтому пришлось что-то менять", - отметил Челестини.
