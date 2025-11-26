https://ria.ru/20251126/byudzhet-2057686838.html
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета на 2026-2028 годы
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета на 2026-2028 годы
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета на 2026-2028 годы
Приоритеты бюджета РФ на 2026-2028 годы за время обсуждения проекта сохранены, среди них обязательства перед людьми, обеспечение спецоперации и выполнение... РИА Новости, 26.11.2025
россия
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета на 2026-2028 годы
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Приоритеты бюджета РФ на 2026-2028 годы за время обсуждения проекта сохранены, среди них обязательства перед людьми, обеспечение спецоперации и выполнение наццелей развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рассмотрение бюджета мы начали на парламентских слушаниях сразу после внесения бюджета в Государственную думу. Там были определены приоритеты и задачи бюджетной политики на предстоящую трехлетку, они не изменились", - сказал он, выступая с докладом в Совете Федерации
"Они заключаются в том, чтобы в первую очередь обеспечить обязательства перед людьми, перед гражданами. Так и есть, в бюджете необходимые ресурсы на индексации заработных плат, пособий, социальных выплат, пенсий предусмотрены в полном объеме", - продолжил он.
Второй приоритет - обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка военнослужащих, членов семей военнослужащих, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые снабжают армию и фронт необходимым вооружением и техникой. Деньги необходимые также выделены, сказал Силуанов
.
Третий приоритет - выполнение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации. Необходимые источники для реализации национальных проектов как инструмента реализации наццелей также в бюджете предусмотрены, сказал он.