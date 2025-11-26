Рейтинг@Mail.ru
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета на 2026-2028 годы
13:05 26.11.2025
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета на 2026-2028 годы
россия, антон силуанов, совет федерации рф
Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Приоритеты бюджета РФ на 2026-2028 годы за время обсуждения проекта сохранены, среди них обязательства перед людьми, обеспечение спецоперации и выполнение наццелей развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рассмотрение бюджета мы начали на парламентских слушаниях сразу после внесения бюджета в Государственную думу. Там были определены приоритеты и задачи бюджетной политики на предстоящую трехлетку, они не изменились", - сказал он, выступая с докладом в Совете Федерации.
«
"Они заключаются в том, чтобы в первую очередь обеспечить обязательства перед людьми, перед гражданами. Так и есть, в бюджете необходимые ресурсы на индексации заработных плат, пособий, социальных выплат, пенсий предусмотрены в полном объеме", - продолжил он.
Второй приоритет - обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка военнослужащих, членов семей военнослужащих, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые снабжают армию и фронт необходимым вооружением и техникой. Деньги необходимые также выделены, сказал Силуанов.
Третий приоритет - выполнение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации. Необходимые источники для реализации национальных проектов как инструмента реализации наццелей также в бюджете предусмотрены, сказал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Силуанов назвал приоритет федерального бюджета до 2028 года
27 августа, 14:07
 
Россия Антон Силуанов Совет Федерации РФ
 
 
