20:47 26.11.2025
Британия не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Келин
Британия не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Келин
в мире
россия
сша
андрей келин
кир стармер
нато
украина
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, андрей келин, кир стармер, нато, украина
В мире, Россия, США, Андрей Келин, Кир Стармер, НАТО, Украина
Британия не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Келин

Келин: Британию не интересует план по Украине, лишь остановка боевых действий

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Британское правительство не интересует мирное урегулирование как таковое, ему интересна лишь остановка боевых действий, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Я бы сказал, что он (премьер Великобритании Кир Стармер - ред.) говорит, что заинтересован в мирном урегулировании, в плане... но заинтересован он лишь в одном - в остановке боевых действий на Украине, после которой из нее будут лепить "стального дикобраза". Иными словами приводить киевские власти в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО", - заявил посол в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Британии заявили, что Россия должна сесть за стол переговоров по Украине
25 ноября, 02:01
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии
Вчера, 20:07
 
