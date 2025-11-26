СМИ: Болсонару будет отбывать срок в камере с холодильником и телевизором

В субботу, 22 ноября, находящийся под домашним арестом экс-президент был доставлен в полицейский участок. Данная мера была связана с призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца, а также с высоким риском побега. Болсонару признался в том, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге под воздействием лекарств, которые начал принимать недавно.