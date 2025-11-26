https://ria.ru/20251126/bolsonaru-2057559249.html
СМИ: Болсонару будет отбывать срок в камере с холодильником и телевизором
СМИ: Болсонару будет отбывать срок в камере с холодильником и телевизором
СМИ: Болсонару будет отбывать срок в камере с холодильником и телевизором
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару будет отбывать 27-летний срок по делу о госперевороте в камере с холодильником и телевизором, сообщила газета O Globo.
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноя - РИА Новости.
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару будет отбывать 27-летний срок по делу о госперевороте в камере с холодильником и телевизором, сообщила газета O Globo
"Площадь комнаты составляет 12 квадратных метров, в ней есть отдельная ванная комната, кровать, стул, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник и кондиционер. По своим характеристикам она напоминает комнату, где содержался Луис Инасиу Лула да Силва
", - отметила газета.
Во вторник, 25 ноября, суд завершил процесс по делу Болсонару
, который начал отбывать наказание.
В субботу, 22 ноября, находящийся под домашним арестом экс-президент был доставлен в полицейский участок. Данная мера была связана с призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца, а также с высоким риском побега. Болсонару признался в том, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге под воздействием лекарств, которые начал принимать недавно.
Верховный суд Бразилии
в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженной преступной организации, попытке насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственном перевороте, ущербе, квалифицированном как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порче объектов культурного наследия.