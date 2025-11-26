Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/bolsheviki-2057751092.html
В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали
В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали - РИА Новости, 26.11.2025
В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали
Прорыв тепломагистрали произошел на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, подача тепла и горячей воды ближайших зданий временно ограничена, сообщает АО... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:58:00+03:00
2025-11-26T15:58:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ао "теплосеть санкт-петербурга"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/40/1552324026_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_f32499eaa2203d1dc031850ffd2ba577.jpg
https://ria.ru/20251124/peterburg-2057200084.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/40/1552324026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b56c9dab4f9cf7c384a42d41b2ae240d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ао "теплосеть санкт-петербурга"
Происшествия, Санкт-Петербург, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали

На проспекте Большевиков в Петербурге произошел прорыв тепломагистрали

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС России "Берег"
Автомобиль МЧС России Берег - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Автомобиль МЧС России "Берег". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Прорыв тепломагистрали произошел на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, подача тепла и горячей воды ближайших зданий временно ограничена, сообщает АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
"В 08.00 (совпадает с мск) 26 ноября 2025 года в компанию поступило сообщение о вытекании на тепломагистрали "Пороховская". Специалисты уже приступили к откачке теплоносителя и подготовительным работам перед ремонтом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подача тепла и горячей воды ближайших зданий на время устранения будет ограничена. Нормативный срок устранения аварии – 30 часов.
Как сообщает компания, высокая степень износа сделала этот участок тепломагистрали подверженным дефектам. Тепломагистраль была построена 45 лет назад. Масштабная реконструкция тепломагистрали запланирована на 2026 год, компания провела госэкспертизу и проводит закупочные процедуры за счет бюджетных средств. Перед началом следующего отопительного сезона на этом участке будет смонтирована временная сеть, которая обеспечит стабильное теплоснабжение до окончания реконструкции в 2027 году.
На месте столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в городе Колпино в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой
24 ноября, 17:03
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала