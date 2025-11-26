В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Прорыв тепломагистрали произошел на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, подача тепла и горячей воды ближайших зданий временно ограничена, сообщает АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 08.00 (совпадает с мск) 26 ноября 2025 года в компанию поступило сообщение о вытекании на тепломагистрали "Пороховская". Специалисты уже приступили к откачке теплоносителя и подготовительным работам перед ремонтом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача тепла и горячей воды ближайших зданий на время устранения будет ограничена. Нормативный срок устранения аварии – 30 часов.