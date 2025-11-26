Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию - РИА Новости, 26.11.2025
14:34 26.11.2025 (обновлено: 14:35 26.11.2025)
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию
экономика
россия
москва
сша
сергей рябков
россия
москва
сша
экономика, россия, москва, сша, сергей рябков
Экономика, Россия, Москва, США, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию

Рябков: американский бизнес посылает сигналы о желании вернуться на рынок РФ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Американский бизнес демонстрирует желание вернуться в РФ, но Москва будет рассматривать каждый случай отдельно с учетом интересов российских предпринимателей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается экономического взаимодействия с США как такового, то оно имеет хорошие перспективы. Мы знаем, что американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно, но только на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов нашего предпринимательского сообщества", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
