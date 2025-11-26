Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию

"Что касается экономического взаимодействия с США как такового, то оно имеет хорошие перспективы. Мы знаем, что американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно, но только на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов нашего предпринимательского сообщества", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".