https://ria.ru/20251126/biznes-2057719047.html
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию
Американский бизнес демонстрирует желание вернуться в РФ, но Москва будет рассматривать каждый случай отдельно с учетом интересов российских предпринимателей,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:34:00+03:00
2025-11-26T14:34:00+03:00
2025-11-26T14:35:00+03:00
экономика
россия
москва
сша
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100667/00/1006670076_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f379421fa3b3adf3a13f501395313d06.jpg
https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100667/00/1006670076_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c8335281e11eee8a2dd8caef8c07d3fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, сша, сергей рябков
Экономика, Россия, Москва, США, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал желание американского бизнеса вернуться в Россию
Рябков: американский бизнес посылает сигналы о желании вернуться на рынок РФ
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Американский бизнес демонстрирует желание вернуться в РФ, но Москва будет рассматривать каждый случай отдельно с учетом интересов российских предпринимателей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается экономического взаимодействия с США как такового, то оно имеет хорошие перспективы. Мы знаем, что американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно, но только на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов нашего предпринимательского сообщества", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".