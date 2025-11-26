Рейтинг@Mail.ru
11:36 26.11.2025
общество, россия, дмитрий григоренко, совет федерации рф, технологии
Правительство доработало сервис подтверждения возраста по биометрии

В РФ разработали сервис подтверждения возраста по биометрии для онлайн-покупок

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство России доработало сервис подтверждения возраста по биометрии для покупки товаров онлайн, он будет запущен в ближайшее время, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения и использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете", - заявил Григоренко.
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В России могут ввести доступ в ночные клубы по биометрии
13 мая, 05:45
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоСовет Федерации РФТехнологии
 
 
