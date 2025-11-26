Правительство доработало сервис подтверждения возраста по биометрии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство России доработало сервис подтверждения возраста по биометрии для покупки товаров онлайн, он будет запущен в ближайшее время, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.