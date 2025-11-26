Рейтинг@Mail.ru
02:22 26.11.2025 (обновлено: 09:07 26.11.2025)
Российская компания создала голубей-биодронов
МОСКВА, 26 ноября - РИА Новости. Компания Neiry презентовала голубей-биодронов с встроенными в мозг нейроинтерфейсами, позволяющими операторам управлять птицами, загружая им полетные задания аналогично стандартным беспилотникам.
"Группа компаний Neiry представляет голубей-биодронов, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы. В настоящее время команда ученых и разработчиков тестирует их летные характеристики. Биодроны — новый продукт Neiry: вместо летательного аппарата ученые и разработчики начали использовать живых птиц с чипом в мозге. Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что эти голуби внешне почти не отличаются от обычных, за исключением провода нейроинтерфейса, выходящего из головы, и небольшого рюкзака с электроникой. Голуби могут выполнять задачи по экологическому и промышленному мониторингу, а также участвовать в поисковых операциях.
"Ключевое отличие биодрона от дрессированного животного заключается в отсутствии необходимости в обучении: после имплантации любое животное становится дистанционно управляемым. Благодаря нейростимуляции определенных областей мозга птица самостоятельно "желает" двигаться в заданном направлении", - говорится в сообщении.
Электроника на голубе питается от солнечных батарей, установленных на его спине. Кроме того, после проведения операции птица живет нормальной жизнью с минимальной вероятностью падения, что позволяет использовать биодронов в городских условиях.
Компания Neiry разработала и внедрила электроды в мозг голубя. В рюкзаке располагается устройство для стимуляции электродов и контроллер для загрузки полетных заданий. Стимуляция вызывает импульсы, влияющие на намерение птицы, например, на направленность полета. Система позиционируется с помощью GPS и других технологий. Операции по имплантации проводятся массово, что позволяет стремиться к полной выживаемости птиц.
"На настоящий момент система опробована на голубях, но её можно адаптировать и для других птиц. Вороны будут использоваться для переноски больших грузов, чайки — для мониторинга побережий, а альбатросы — для наблюдения за обширными морскими акваториями", — сказал основатель Neiry Александр Панов в сообщении.
Проект вступает в завершающую стадию подготовки к применению в областях, требующих долгосрочного или удаленного наблюдения.
Neiry является российским разработчиком инновационных ИТ-решений на базе нейротехнологий и резидентом "Сколково".
