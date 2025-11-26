Рейтинг@Mail.ru
Билайн остался лидером по стабильности мобильного интернета в Подмосковье - РИА Новости, 26.11.2025
16:35 26.11.2025
Билайн остался лидером по стабильности мобильного интернета в Подмосковье
Билайн остался лидером по стабильности мобильного интернета в Подмосковье
технологии, московская область (подмосковье), москва, вымпелком, билайн
Технологии, Московская область (Подмосковье), Москва, ВымпелКом, Билайн

Билайн остался лидером по стабильности мобильного интернета в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по одной из трасс в Московской области.
Автомобиль едет по одной из трасс в Московской области.. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Билайн во второй раз подтвердил лидерство по непрерывности мобильного интернета в Московской области, обеспечивая стабильную связь на загородных трассах и в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), сообщает оператор.
По данным нового исследования ИАА "TelecomDaily"*, компания вновь заняла первое место по надежности соединения и средней скорости выгрузки (Upload), а также показала высокие результаты по ключевым параметрам качества в протестированных СНТ региона.
"Для жителей Москвы и Подмосковья это означает одно: отправляясь на отдых, удаленную работу или на дачу, они могут рассчитывать на устойчивый мобильный интернет — от быстрых видеозвонков до просмотра фильмов в высоком качестве. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда мобильная связь становится важным инструментом общения, безопасности и комфорта", - говорится в сообщении.
Эксперты агентства проехали более 1 тысячи километров по девяти ключевым автодорогам Московской области — М-7 "Волга", А-130, А-105, М-3, М-9 "Балтия", М-5 "Урал", М-8 "Холмогоры", М-12 "Восток" и М-11 "Нева" — а также протестировали качество связи в 21 СНТ.
В ходе драйв-тестов мобильный интернет в сети Билайна был доступен клиентам практически на всей протяженности маршрута: непрерывность составила 99,2%.
Средняя скорость скачивания при движении по трассам достигла 60,5 Мбит/с — этого более чем достаточно для загрузки "тяжелого" контента, видеосвязи и работы с облачными сервисами, тогда как для большинства цифровых сервисов требуется всего 10–12 Мбит/с.
"Проекты покрытия трасс и СНТ всегда требуют сложной подготовки и высокой точности, однако мы знаем, как важно оставаться на связи в дороге, загородном доме или на даче. Мы системно развиваем сеть в Московской области, внедряем интеллектуальные технологии и предиктивную аналитику, чтобы наши клиенты чувствовали комфортно и безопасно, где бы они ни находились", - подчеркнул директор Московского региона Билайна Олег Бирюков.
*Исследование проведено ИАА "TelecomDaily" в первой половине ноября 2025 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation. Эксперты измеряли параметры средней скорости передачи данных, задержки сигнала и успешности загрузки эталонной страницы Кеплера (включающей текст, картинку и видео). C полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTxAuTYmq
 
