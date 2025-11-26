Билайн остался лидером по стабильности мобильного интернета в Подмосковье

Автомобиль едет по одной из трасс в Московской области.. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Билайн во второй раз подтвердил лидерство по непрерывности мобильного интернета в Московской области, обеспечивая стабильную связь на загородных трассах и в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), сообщает оператор.

По данным нового исследования ИАА "TelecomDaily"*, компания вновь заняла первое место по надежности соединения и средней скорости выгрузки (Upload), а также показала высокие результаты по ключевым параметрам качества в протестированных СНТ региона.

"Для жителей Москвы и Подмосковья это означает одно: отправляясь на отдых, удаленную работу или на дачу, они могут рассчитывать на устойчивый мобильный интернет — от быстрых видеозвонков до просмотра фильмов в высоком качестве. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда мобильная связь становится важным инструментом общения, безопасности и комфорта", - говорится в сообщении.

Эксперты агентства проехали более 1 тысячи километров по девяти ключевым автодорогам Московской области — М-7 "Волга", А-130, А-105, М-3, М-9 "Балтия", М-5 "Урал", М-8 "Холмогоры", М-12 "Восток" и М-11 "Нева" — а также протестировали качество связи в 21 СНТ.

В ходе драйв-тестов мобильный интернет в сети Билайна был доступен клиентам практически на всей протяженности маршрута: непрерывность составила 99,2%.

Средняя скорость скачивания при движении по трассам достигла 60,5 Мбит/с — этого более чем достаточно для загрузки "тяжелого" контента, видеосвязи и работы с облачными сервисами, тогда как для большинства цифровых сервисов требуется всего 10–12 Мбит/с.

"Проекты покрытия трасс и СНТ всегда требуют сложной подготовки и высокой точности, однако мы знаем, как важно оставаться на связи в дороге, загородном доме или на даче. Мы системно развиваем сеть в Московской области, внедряем интеллектуальные технологии и предиктивную аналитику, чтобы наши клиенты чувствовали комфортно и безопасно, где бы они ни находились", - подчеркнул директор Московского региона Билайна Олег Бирюков.