https://ria.ru/20251126/biatlon-2057750421.html
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли
Организаторы перенесли старт мужского спринта первого этапа Кубка России по биатлону в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T15:55:00+03:00
2025-11-26T15:55:00+03:00
2025-11-26T16:46:00+03:00
биатлон
спорт
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок россии по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833875727_0:185:2990:1867_1920x0_80_0_0_f48737dcf18d7a0ef95a4820fab51027.jpg
/20251105/maygurov-2052964377.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833875727_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_db64de1cedbf7e79ad7a9c5f6f903a70.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, союз биатлонистов россии (сбр), кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Союз биатлонистов России (СБР), Кубок России по биатлону
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли из-за непогоды