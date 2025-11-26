Рейтинг@Mail.ru
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли
Биатлон
Биатлон
 
15:55 26.11.2025 (обновлено: 16:46 26.11.2025)
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли
Организаторы перенесли старт мужского спринта первого этапа Кубка России по биатлону в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
биатлон
спорт
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок россии по биатлону
спорт, союз биатлонистов россии (сбр), кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Союз биатлонистов России (СБР), Кубок России по биатлону
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли

Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли из-за непогоды

Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Организаторы перенесли старт мужского спринта первого этапа Кубка России по биатлону в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Этап проходит в Ханты-Мансийске. Гонка должна пройти в пятницу, 28 ноября. Первоначально старт был запланирован на 10:00 мск. Температура воздуха в пятницу утром составит около минус 27 градусов по Цельсию. В связи с этим гонка была перенесена на 15:00 мск.
Этап Кубка России стартует в четверг женским спринтом, начало - 10:00 мск.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров
5 ноября, 13:57
 
Биатлон, Спорт, Союз биатлонистов России (СБР), Кубок России по биатлону
 
