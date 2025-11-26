https://ria.ru/20251126/bespilotniki-2057581497.html
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:16:00+03:00
2025-11-26T07:16:00+03:00
2025-11-26T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3a9bd89777f0e9237af0174f073df3ec.jpg
https://ria.ru/20251126/ugroza-2057579976.html
россия
черное море
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_08c2ad2f7d14ee74d056d83ede58d39a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черное море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Белгородская область
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА
Силы ПВО ночью сбили 33 БПЛА ВСУ над регионами РФ и Черным морем