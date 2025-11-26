Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 26.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
безопасность, россия, черное море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Белгородская область
ЗРК "Панцирь"
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ и Черным морем, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 - над территорией Белгородской области, десять - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Липецкой области, один - над территорией Брянской области, и пять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении МО РФ.
Порт Новороссийска
На территории Новороссийска отменили угрозу атаки БПЛА
06:47
