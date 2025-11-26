https://ria.ru/20251126/batiskaf-2057565783.html
Капитан затонувшего в Хургаде батискафа мог проигнорировать неисправность
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Капитан затонувшего в Хургаде прогулочного батискафа, на борту которого погибли россияне, проигнорировал сильный посторонний звук, исходивший из корпуса судна, что могло свидетельствовать о технических неполадках, выяснило РИА Новости.
"По прибытии к подлодке он (капитан судна - ред.) услышал звук сильной утечки воздуха из ее корпуса, однако ему не удалось определить причину. Он первым зашел на борт, однако не предпринял каких-либо попыток, чтобы не позволить туристам попасть на борт. Приблизительно в 7.30 утра вода внезапно начала пробиваться через два верхних люка, он начал подавать воздух в балластные цистерны, чтобы удержать судно на плаву. Однако оно продолжало погружаться в воду до того момента, пока полностью не затонуло", - следует из материалов следствия.
Согласно информации, капитан судна не стал отменять рейс, так как не имел соответствующего распоряжения главного инженера, ответственного за техническое обслуживание и эксплуатацию судна.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России
, потерпел крушение около побережья Хургады
27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
Судебное заседание, на котором могут огласить решение по этому делу, должно пройти 26 ноября в Хургаде.