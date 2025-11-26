Капитан затонувшего в Хургаде батискафа мог проигнорировать неисправность

"По прибытии к подлодке он (капитан судна - ред.) услышал звук сильной утечки воздуха из ее корпуса, однако ему не удалось определить причину. Он первым зашел на борт, однако не предпринял каких-либо попыток, чтобы не позволить туристам попасть на борт. Приблизительно в 7.30 утра вода внезапно начала пробиваться через два верхних люка, он начал подавать воздух в балластные цистерны, чтобы удержать судно на плаву. Однако оно продолжало погружаться в воду до того момента, пока полностью не затонуло", - следует из материалов следствия.